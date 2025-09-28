ICONSPORT_270915_0089
Anthony Taylor

LdC : Une pointure au sifflet pour OM-Ajax

Ligue des Champions28 sept. , 12:40
parCorentin Facy
2
L’UEFA a révélé l’identité de l’arbitre du match de la 2e journée de Ligue des Champions entre l’OM et l’Ajax qui se disputera mardi au Vélodrome.
C’est une pointure de l’arbitrage européen qui sera au sifflet pour cette rencontre. En effet, l’UEFA a désigné Anthony Taylor pour arbitrer le match entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam ce mardi au Vélodrome. Désigné lors de la première journée pour arbitrer le match entre le PSV et l’Union Saint-Gilloise, l’arbitre anglais de 46 ans a arbitré 407 matchs de Premier League et 39 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière. 

Champions League

30 septembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Ajax
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271083_0003
Premier League

Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

ICONSPORT_271831_0211
OL

Tyler Morton, l'OL est sous le choc

ICONSPORT_272051_0061
Foot Europeen

Arda Güler provoque la colère du Real Madrid

ICONSPORT_271946_0099
OM

Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde

Fil Info

16:22
Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)
16:00
Tyler Morton, l'OL est sous le choc
15:30
Arda Güler provoque la colère du Real Madrid
15:00
Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde
14:30
Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable
14:05
Nice - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Rennes a ressuscité le Seko Fofana de Lens
13:40
OM : Un renfort imprévu à Marseille en janvier ?
13:20
Le Barça lâche 40ME pour son nouveau défenseur

Derniers commentaires

Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable

On en reparlera.... lorsque Karim Benzema reviendra à l'OL.

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Tu dis encore une fois n importe quoi Reds69

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Non c'est 50% qui va a Mu , si L OM le vend à 80 M , 40 M ira à MU

Le PSG a mis 80 millions d’euros à la poubelle

Ramos une nouvelle déception. Il faut qu'il parte dès cet hiver !

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

avec la qualif en C1 cette annee l om a acheté 10 pour 100 de plus sur les droits du joueur et si l om se qualifie encore cette saison l om devra encore acheter 10 pour 100 de plus, donc en cas de nouvelle qualif en C1 l om aura 70 pour 100 du joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading