LdC : Un Arsenal réaliste s’impose face au Sporting

Déjà les footix comme tu dit ils t'enmerde occupe toi de ton équipe quatarienne et les bombes qui sont entrain de leurs tombé sur la gueule comme quoi le fric ne resoud pas tout
Tout le monde peut faire des erreurs. Demande donc à tes parents. ^^
Le fait que les méduses aient survécu pendant 650 millions d'années sans cerveau peut certainement te donner de l'espoir. ^^
Un match superbe qui garde encore un peu de suspense pour le match retour même avec un Bayern de Munich un cran au dessus du Real Madrid.
🤣🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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HAVERTZZZZZZ!!!!!! KAI TUCKS IT HOME TO PUT US AHEAD ✊ 🟢 0-1 🔵 (90+1)