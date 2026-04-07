LdC : Un Arsenal réaliste s’impose face au Sporting

A Lisbonne, Arsenal bat le Sporting 1-0

Dans le quart de finale probablement le moins flamboyant du plateau, Arsenal a beaucoup souffert sur le terrain du Sporting Portugal, avant de s’imposer à la dernière seconde sur le score de 1-0.

En première période, chaque équipe aura eu une occasion en or d’ouvrir le score, avec à chaque fois la barre transversale pour repousser les tentatives de Araujo pour les Portugais (6e) et un corner dangereux d’Arsenal de l’autre côté (15e).

En seconde période, les débats restaient serrés et Arsenal pensait bien ouvrir le score mais le but de Zubimendi était annulé pour un hors-jeu (63e). La fin de match s’enflammait un peu plus, et Raya permettait aux siens de conserver ce 0-0 à deux reprises dans les dernières minutes. Et finalement, sur une dernière situation, Havertz, bien servi sur Martinelli, ne se faisait pas prier pour marquer le but vainqueur dans les arrêts de jeu (0-1, 91e).

Ce résultat met tout de même Arsenal en position encore plus renforcée de favori avant le match retour la semaine prochaine à l’Emirates.