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LdC : Un Arsenal réaliste s’impose face au Sporting

Ligue des Champions07 avr. , 22:58
parGuillaume Conte
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A Lisbonne, Arsenal bat le Sporting 1-0
Dans le quart de finale probablement le moins flamboyant du plateau, Arsenal a beaucoup souffert sur le terrain du Sporting Portugal, avant de s’imposer à la dernière seconde sur le score de 1-0.
En première période, chaque équipe aura eu une occasion en or d’ouvrir le score, avec à chaque fois la barre transversale pour repousser les tentatives de Araujo pour les Portugais (6e) et un corner dangereux d’Arsenal de l’autre côté (15e).
En seconde période, les débats restaient serrés et Arsenal pensait bien ouvrir le score mais le but de Zubimendi était annulé pour un hors-jeu (63e). La fin de match s’enflammait un peu plus, et Raya permettait aux siens de conserver ce 0-0 à deux reprises dans les dernières minutes. Et finalement, sur une dernière situation, Havertz, bien servi sur Martinelli, ne se faisait pas prier pour marquer le but vainqueur dans les arrêts de jeu (0-1, 91e).
Ce résultat met tout de même Arsenal en position encore plus renforcée de favori avant le match retour la semaine prochaine à l’Emirates.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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