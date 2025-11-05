LdC : Rulli sauve l'OM avec un penalty stoppé (vidéo)

« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement

Sachant que maintenant les arbitres sifflent penos sur des ballons ayant rebondis sur d autres parties du corps avant de toucher la main, le coté volontaire ou involontaire ne rentre plus en ligne de compte, seul le coté collé au corps est admissible ... La il y a clairement peno !!!