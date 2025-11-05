LdC : Rulli sauve l'OM avec un penalty stoppé (vidéo)

Ah et la fameuse emplitude les bras decollé t'en fais quoi champion???
Sachant que maintenant les arbitres sifflent penos sur des ballons ayant rebondis sur d autres parties du corps avant de toucher la main, le coté volontaire ou involontaire ne rentre plus en ligne de compte, seul le coté collé au corps est admissible ... La il y a clairement peno !!!
Le joueur rate son contrôle maintenant tu peux te servir de la main pour garder le ballon ! C'est nouveau ca
Biensur... le defenseur rate son controle rattrape le ballon avec la main (aubameyang juste derriere qui avait plus qua pousser) mais il y a pas penalty... a dautre...
Gouiri Balerdi weah emerson ! 40% du 11 titulaire , restes à ta place c mieux quand tu sais pas de quoi tu parles !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
OH L'ARRÊT PHÉNOMÉNAL DE RULLI SUR PÉNALTY 😱 Le début de match est brûlant et c'est à vivre sur CANAL+ 🔥 #OMATA | #UCL