LdC : Rulli sauve l'OM avec un penalty stoppé (vidéo)

Ligue des Champions05 nov. , 21:25
parMehdi Lunay
0
L'Olympique de Marseille a très mal démarré face à l'Atalanta. Les Italiens ont pris le dessus dans le jeu et ont même obtenu un penalty. Rulli a accroché Krstovic dans la surface. Heureusement, l'Argentin s'est bien rattrapé en détournant magnifiquement le tir de Charles de Ketelaere.
0
