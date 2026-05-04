Ligue des Champions
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LdC : Programme TV et résultats des demi-finales retour

Ligue des Champions05 mai , 00:00
parAlexis Rose
0
Demi-finales retour de la Ligue des Champions :
Mardi 5 mai
21h00 : Arsenal - Atlético de Madrid (1-1 à l'aller) sur Canal+ Foot
Mercredi 6 mai
21h00 : Bayern Munich - Paris Saint-Germain (4-5 à l'aller) sur Canal+
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Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Derniers commentaires

Suspendu contre l'OM, Rennes veut l'annulation du carton de Samba

Si la LFP annule le carton jaune de Samba, elle donne le carton au joueur qui aurait dû l'avoir, donc Al-Tamari. C'est déjà arrivé. https://uploads.disquscdn.com/images/c49b3d32f381f8016bae9ef2d39b09da12e1fea74f49ece40c216cfdfbbaa8b7.jpg C'est donc Al-Tamari qui sera suspendu à Marseille.

Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Rira bien ki rira le dernier c typiquement français se genre d'inepties é propos en vendant djà la peau de l'ours sans l'avoir moi je vous dit tous vous l'aurez bien profondément sans graisse à bon entendeur slt mercredi 23h

OL : L'anti-Textor a tout changé, Govou n'en revient pas

attention à Toulouse...

L'OL prolonge Afonso Moreira, il vaut désormais 40ME !

OUI , On peut dire qu'un joueur est moins bon à un moment sans dire qu'il est nul , ni le siffler quand il rentre sur le terrain

Le PSG intouchable, il annonce la fin du Bayern

Ne pas prendre le Bayern à la légère Il faudra faire un autre gros match les Parisiens on compte sur vous

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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