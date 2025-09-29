LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|5
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|4
|0
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|4
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|4
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
Après d être 2 ème ou 3 ème c'est la même chose au final, c'est la 4 ème place que c'est pas la même chose
Et des départ aussi
Morton.. Je n'ai plus de mots. Moi qui adorait les joueurs comme Gerrard, Lampard etc, je suis servi, c'est un délice de l'avoir dans notre équipe
Pas suffisant surtout que que nuamach a pas joué depuis 6 mois, il va lui falloir du temps pour revenir a 100%
Gagner a Strasbourg après avoir fait un gros match face a paris il fallait quand même le faire, L OM a juste célébrer de la grosse semaine, c'est toi qui a pas tout compris
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading