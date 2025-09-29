LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

2e journée de la Ligue des Champions :

Mardi 30 septembre

18h45 : Kairat Almaty - Real Madrid (sur Canal+ Foot)

Atalanta Bergame - FC Bruges (sur Canal+ Sport)

21h00 : Atlético de Madrid - Eintracht Francfort (sur Canal+ Live 3)

Olympique de Marseille - Ajax Amsterdam (sur Canal+ Foot)

Galatasaray - Liverpool (sur Canal+ Sport)

Chelsea - SL Benfica (sur Canal+ Live 4)

Pafos FC - Bayern Munich (sur Canal+ Live 6)

FK Bodo Glimt - Tottenham (sur Canal+ Live 7)

Inter Milan - Slavia Prague (sur Canal+ Live 5)

Mercredi 1er octobre

18h45 : Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle (sur Canal+ Foot)

Qarabag FK - FC Copenhague (sur Canal+ Sport)

21h00 : Villarreal - Juventus Turin (sur Canal+ Live 5)

Naples - Sporting Portugal (sur Canal+ Live 4)

Bayer Leverkusen - PSV (sur Canal+ Live 7)

Arsenal - Olympiakos (sur Canal+ Sport)

FC Barcelone - Paris Saint-Germain (sur Canal+)

AS Monaco - Manchester City (sur Canal+ Foot)

Dortmund - Athletic Bilbao (sur Canal+ Live 6)