LdC : Programme TV et résultats de la 2e journée

Ligue des Champions29 sept. , 00:00
parAlexis Rose
2e journée de la Ligue des Champions :
Mardi 30 septembre
18h45 : Kairat Almaty - Real Madrid (sur Canal+ Foot)
Atalanta Bergame - FC Bruges (sur Canal+ Sport)
21h00 : Atlético de Madrid - Eintracht Francfort (sur Canal+ Live 3)
Olympique de Marseille - Ajax Amsterdam (sur Canal+ Foot)
Galatasaray - Liverpool (sur Canal+ Sport)
Chelsea - SL Benfica (sur Canal+ Live 4)
Pafos FC - Bayern Munich (sur Canal+ Live 6)
FK Bodo Glimt - Tottenham (sur Canal+ Live 7)
Inter Milan - Slavia Prague (sur Canal+ Live 5)
Mercredi 1er octobre
18h45 : Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle (sur Canal+ Foot)
Qarabag FK - FC Copenhague (sur Canal+ Sport)
21h00 : Villarreal - Juventus Turin (sur Canal+ Live 5)
Naples - Sporting Portugal (sur Canal+ Live 4)
Bayer Leverkusen - PSV (sur Canal+ Live 7)
Arsenal - Olympiakos (sur Canal+ Sport)
FC Barcelone - Paris Saint-Germain (sur Canal+)
AS Monaco - Manchester City (sur Canal+ Foot)
Dortmund - Athletic Bilbao (sur Canal+ Live 6)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
E. Frankfurt
31100451
2
Paris Saint Germain
31100440
3
Club Brugge
31100341
4
Sporting CP
31100341
5
Union Saint-Gilloise
31100231
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

