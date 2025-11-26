ICONSPORT_278253_0055

LdC : Monaco repris sur le gong à Pafos

Ligue des Champions26 nov. , 20:42
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée
Alphamega Stadium
Pafos-Monaco 2-2
Buts : David Luiz (18e), CSC de Salisu (88e) pour Pafos ; Minamino (5e), Balogun (26e) pour Monaco
Récemment humiliée par Lens et Rennes en Ligue 1, l'AS Monaco devait se reprendre en Ligue des champions. Le déplacement à Chypre pour affronter Pafos avait tout du piège. L'ASM démarrait avec un état d'esprit conquérant et ouvrait le score d'entrée via Minamino d'un subtil pointu. Néanmoins, malgré le retour de la défense à 4, Monaco souffrait encore défensivement. Après avoir subi une frappe sur la barre (8e), les Monégasques cédaient sur une tête magnifique de David Luiz.
Heureusement, la défense de Pafos offrait des cadeaux pour remettre en selle l'ASM. Le gardien chypriote relançait directement sur Balogun qui le fusillait pour le deuxième but. La seconde période se jouait sur un faux rythme. Monaco gérait mais n'exploitait pas les nombreux cadeaux de la défense adverse. Cela se payait cash. Pafos finissait mieux et poussait. Salisu sauvait une première occasion sur sa ligne (87e). Une minute plus tard, le Ghanéen contrait une tête sur la barre dans son propre but. De quoi frustrer Monaco et ralentir la remontée au classement. Monaco est tout juste dans le top 24 (22e) avec 6 points.

Champions League

26 novembre 2025 à 18:45
Pafos FC
Moreira Marinho18'Karim88'(og)
2
2
Match terminé
Monaco
Minamino5'Balogun26'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Karim
MonacoMonaco
Remplacement
89
ENTRE
M. Bieveth
MonacoMonaco
SORT
F. Balogun
MonacoMonaco
But contre son camp
88
M. Karim
Pafos FCPafos FC
Carton jaune
88
D. Moreira Marinho
Pafos FCPafos FC
Voir Les Détails Complets Du Match
