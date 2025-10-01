Monaco - Manchester City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Eisie37 Où veux tu en venir au juste ? Jusqu'à présent, c'était une question d'investissement d'états étrangers, voilà que maintenant tu rajoutes un critère démocratique. Si on se ferme à toutes relations commerciales avec les systèmes non démocratiques, il ne va pas rester grand monde avce qui commercer... et tu vas devoir remiser ta voiture et te mettre au vélo, pour commencer.
Tu choisis mal ton exemple. Demander de jouer le match à 17h un lundi aucun club ne l'aurait accepté, pas même le votre.
Surtout la seule possibilité pour vous de gagner en plus sur un csc et malgré tout paris a bien dominé de la tête et des épaules
Quelle bande de complexés mdr Pov bichettes
Les sélectionneurs n'ont rien à faire des clubs ou de la santé des joueurs. S'ils se pètent ce n'est pas grave pour eux car ils ont un vivier de 60 joueurs dans leurs présélections. En plus, c'est 2 matchs toutes les 4 a 6 semaines donc au pire ils seront remis pour la prochaine selection... Bref ils se fichent complètement de la santé des joueurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
How we line up to face Monaco XI | Donnarumma, Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodrigo, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland SUBS | Trafford, Bettinelli, Ake, Kovacic, Nico, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis