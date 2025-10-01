Monaco - Manchester City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

Les sélectionneurs n'ont rien à faire des clubs ou de la santé des joueurs. S'ils se pètent ce n'est pas grave pour eux car ils ont un vivier de 60 joueurs dans leurs présélections. En plus, c'est 2 matchs toutes les 4 a 6 semaines donc au pire ils seront remis pour la prochaine selection... Bref ils se fichent complètement de la santé des joueurs