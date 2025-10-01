ICONSPORT_272523_0007

Monaco - Manchester City : les compos (21h sur Canal+Foot)

Ligue des Champions01 oct. , 20:03
parMehdi Lunay
Compo de l'AS Monaco :
Köhn - Vanderson, Dier, Salisu, Kehrer - Teze, Akliouche, Diatta, Coulibaly - Ansu Fati, Balogun
Compo de Manchester City :
Donnarumma - Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri, B.Silva, Reijnders - Foden, Doku, Haaland
