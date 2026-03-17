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LdC : Manchester City - Real Madrid : les compos (21h sur Canal+ Sport)

Ligue des Champions17 mars , 19:49
parGuillaume Conte
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Manchester City : Donnarumma - Matheus Nunes, Rúben Dias, Khusanov, Aït-Nouri - Rodri, Bernardo - Reijnders, Doku, Cherki - Haaland
Real Madrid : Courtois - Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García - Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago - Brahim Díaz, Arda Güler, Vinicius
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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