LdC : Manchester City coule en Norvège

Ligue des Champions20 janv. , 20:36
parMehdi Lunay
1
Ligue des champions, phase de ligue, 7e journée
Aspmyra Stadion
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
Buts : Hogh (22e, 24e), Hauge (58e) pour Bodo/Glimt ; Cherki (60e) pour Man City
Exclusion : Rodri (62e) pour Man City

Champions League

20 janvier 2026 à 18:45
Bodø / Glimt
Høgh22'Høgh24'Hauge58'
3
1
Match terminé
Manchester City
Cherki60'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Cherki
Manchester CityManchester City
Remplacement
82
ENTRE
I. Määttä
Bodø / GlimtBodø / Glimt
SORT
S. Brunstad Fet
Bodø / GlimtBodø / Glimt
Remplacement
76
ENTRE
U. Saltnes
Bodø / GlimtBodø / Glimt
SORT
H. Evjen
Bodø / GlimtBodø / Glimt
Remplacement
75
ENTRE
A. Helmersen
Bodø / GlimtBodø / Glimt
SORT
K. Høgh
Bodø / GlimtBodø / Glimt
Loading