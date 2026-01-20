LdC : Manchester City coule en Norvège

apres on est pas assez clinique,15 tirs et 4 cadres seulement ...
C'est absolument ignoble ils tuent le foot ces teams cancers
Apres les bus made in l1 maintenant les bus en ldc ..tres beau double murs fait par les portugais
Comme avantage timber il connaît très bien paixao puisque ils jouer ensemble à feyennor l année dernière
Avec Longoria c'est un coup de fil et c'est dans la poche
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Bodø/Glimt surprend Manchester City et mène 2-0 en Norvège 😱 Les Cityzens de Cherki peuvent-ils remonter ? Réponse en direct sur CANAL+FOOT ⚡️ #BODMCI | #UCL