LdC : Man City tape Naples, Rashford fait gagner le Barça

Pour clôturer la première journée de la Ligue des Champions , de belles affiches étaient au programme ce jeudi soir du côté de l’Angleterre, où Manchester City revevait Naples et où Newcastle défiait le FC Barcelone.

Deux rencontres sans trop de surprises au final, sachant que les Citizens de Pep Guardiola ont dominé 2-0 un Napoli réduit à 10 après l’expulsion de Di Lorenzo (21e) avec des buts d’Haaland (56e) et de Doku (65e). De son côté, le Barça d’Hansi Flick a battu les Magpies (2-1) grâce à un joli doublé de Marcus Rashford (58e, 67e).

Dans les autres matchs de la soirée, l’Eintracht Francfort n’a fait qu’une bouchée de Galatasaray (5-1) avec notamment un doublé de Burkardt, et le Sporting Portugal a surclassé les Kazakhs du Kairat Almaty (4-1).