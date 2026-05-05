LdC : Les équipes probables de Bayern Munich - PSG

Pour la demi-finale retour entre le Bayern Munich et le PSG, les équipes probables de Vincent Kompany et Luis Enrique sont les suivantes.

Au match aller, le PSG s’est imposé 5-4. Pour cette rencontre, l’entraineur espagnol devrait remplacer Achraf Hakimi, blessé, par Warren Zaïre-Emery, et redonner une place de titulaire à Fabian Ruiz.

Bayern Munich: Neuer (cap.) - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane

Paris SG: Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué