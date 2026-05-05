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LdC : Les équipes probables de Bayern Munich - PSG

Ligue des Champions05 mai , 17:40
parGuillaume Conte
1
Pour la demi-finale retour entre le Bayern Munich et le PSG, les équipes probables de Vincent Kompany et Luis Enrique sont les suivantes.
Au match aller, le PSG s’est imposé 5-4. Pour cette rencontre, l’entraineur espagnol devrait remplacer Achraf Hakimi, blessé, par Warren Zaïre-Emery, et redonner une place de titulaire à Fabian Ruiz.
Bayern Munich: Neuer (cap.) - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane
Paris SG: Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Doué
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On peut pas essayer de découvrir des joueurs nous aussi ? Pourquoi c'est jamais l'OM qui déniche une pépite qui perce et que tout le monde nous envie? Toujours des achats de célébrités ! Lille et Lens, ils ont toujours du flair et ils revendent super bien

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Sur la photo le col est pas dingue, un col à l'anglaise aurait été sympas

Bouaddi snobe la France et choisit le Maroc

Je vote OUI et je félicite le joueur, enfin un joueur qui a choisi avec le coeur et non "sportivement" Bravo a lui, c'est assez rare pour etre souligné et j'invite tous les binationaux a en faire de meme !

OM : Le dossier Anis Hadj Moussa prend l'eau

À ce tarif je préfère summerville de west ham , Carlos forbs du cercle Bruges ou Catamo du sporting

OL : Le maillot extérieur a fuité, il fait l'unanimité

On avait vu de si jolis maillots sur les forums il y’a quelques mois! Pas grave on fera des économies!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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