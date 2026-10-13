LdC : Lens - Sporting : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Mon pronostic : Arsenal 5 - 1 LOSC...
Tellement merdiques mes commentaires... que tu y réponds à chaque fois. Mdr
Perso , ne suis absolument pas d'accord avec ça
Il etait déçu par son match a troyes mais cela ne veut pas dire qu'il veut partir les journalistes vraiment vous abusez
S'il y a bien des personnes qui devraient la fermer... C'est bien Sergio33 en premier avec tous les commentaires merdiques qu'il nous sort.^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|2
|0
|10
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|1
|9
|4
|5
|13
|6
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|1
|12
|10
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|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
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|6
|3
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|2
|2
|2
|6
|6
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|2
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