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LdC : Lens - Sporting : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Ligue des Champions
parGuillaume Conte
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Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Antonio - Abdulhamid, Haidara, Cuisance, Udol - Thauvin, Ivanovic - Kadile
Sporting : Pereira - Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo - Altimira, Doumbia, Simoes, Catama - Irankunda, Suaraz
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Derniers commentaires

LdC : Arsenal-Lille : Les compos (21h sur Canal+Foot)

Mon pronostic : Arsenal 5 - 1 LOSC...

TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo

Tellement merdiques mes commentaires... que tu y réponds à chaque fois. Mdr

OL : La décision radicale de Fonseca, seul Tolisso y échappe

Perso , ne suis absolument pas d'accord avec ça

OM : Paixao fait ses valises, ça s'accélère

Il etait déçu par son match a troyes mais cela ne veut pas dire qu'il veut partir les journalistes vraiment vous abusez

TV : L’Equipe du Soir attaque la nouvelle émission de Riolo

S'il y a bien des personnes qui devraient la fermer... C'est bien Sergio33 en premier avec tous les commentaires merdiques qu'il nous sort.^^

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762131112-1
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76213710-3
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