LdC : Le PSG gagne un match de folie

Ligue des Champions26 nov. , 22:58
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée
Parc des Princes
PSG-Tottenham 5-3
Buts : Vitinha (45e, 53e, 76e sp), Ruiz (59e), Pacho (65e) pour le PSG ; Richarlison (35e), Kolo Muani (50e, 73e) pour Tottenham
Exclusion : Lucas Hernandez (90e+3) pour le PSG
Bousculé par Tottenham et peu rassurant défensivement, le PSG s'en est remis à ses artistes comme Vitinha pour faire la différence. Les Parisiens l'ont emporté 5-3 pour revenir à la deuxième place du classement général.
Encore affaibli par les blessures, le Paris Saint-Germain démarrait avec un nouveau onze inédit et la présence de Ndjantou en pointe. Le PSG prenait le contrôle des opérations en début de match mais souffrait sur les contres anglais. L'un d'eux aboutissait avec le but de la tête de Richarlison, bien servi de la tête par Kolo Muani. Vitinha remettait l'équipe parisienne dans le bon sens avec une frappe lointaine sublime. De quoi lancer le PSG pour la seconde période.
Néanmoins, Tottenham marquait en premier au retour des vestiaires. Sur un corner mal dégagé par la défense parisienne, Kolo Muani se rappelait au bon souvenir de son club et fusillait Marquinhos sur la ligne. Paris réagissait et égalisait avec une nouvelle belle frappe de Vitinha. Le match s'emballait et devenait fou. Sur un pressing gagnant, Neves servait Ruiz pour le 3-2. Pacho marquait le quatrième sur corner. Une mauvaise relance de la défense parisienne offrait un doublé à Kolo Muani, auteur d'un superbe passement de jambes. Vitinha réalisait enfin un triplé sur penalty après une main de Romero en pleine surface.  

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSGLdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG
Le PSG l'emportait 5-3 dans un match incroyable. Une belle publicité pour le foot, une belle soirée pour le public du Parc mais quelques interrogations pour Luis Enrique. Ce PSG sait attaquer, réagir mais est-il suffisamment solide défensivement ? Pas sûr du tout.

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Normal, depuis le début de saison c'est un peno arrêté face à Tottenham et l'arrêt superbe face au havre. Le reste c'est pas terrible. J'aimerais bien qu'on laisse sa chance au jeune gardien espagnol de 18 ans qui est arrivé de AS Rome cet été

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Haki, Mendes, doué et dembele, ce sont les 4 ayant le plus d'explosivité. Hâte de les retrouver car Dembele est sur 1 jambe et les 3 autres blessés. Le trio du milieu gagne le match

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Oui c'est clair

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

N'importe quoi....On s'est fait voler mais on doit l'accepter et la fermer. Mais bordel quand est ce que ces instances vont se mettre a la place des clubs ???

L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Oui, surement

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

