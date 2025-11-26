LdC : Le PSG gagne un match de folie

Ligue des champions, phase de ligue, 5e journée

Parc des Princes

Buts : Vitinha (45e, 53e, 76e sp), Ruiz (59e), Pacho (65e) pour le PSG ; Richarlison (35e), Kolo Muani (50e, 73e) pour Tottenham

Exclusion : Lucas Hernandez (90e+3) pour le PSG

Bousculé par Tottenham et peu rassurant défensivement, le PSG s'en est remis à ses artistes comme Vitinha pour faire la différence. Les Parisiens l'ont emporté 5-3 pour revenir à la deuxième place du classement général.

Encore affaibli par les blessures, le Paris Saint-Germain démarrait avec un nouveau onze inédit et la présence de Ndjantou en pointe. Le PSG prenait le contrôle des opérations en début de match mais souffrait sur les contres anglais. L'un d'eux aboutissait avec le but de la tête de Richarlison, bien servi de la tête par Kolo Muani. Vitinha remettait l'équipe parisienne dans le bon sens avec une frappe lointaine sublime. De quoi lancer le PSG pour la seconde période.

Néanmoins, Tottenham marquait en premier au retour des vestiaires. Sur un corner mal dégagé par la défense parisienne, Kolo Muani se rappelait au bon souvenir de son club et fusillait Marquinhos sur la ligne. Paris réagissait et égalisait avec une nouvelle belle frappe de Vitinha. Le match s'emballait et devenait fou. Sur un pressing gagnant, Neves servait Ruiz pour le 3-2. Pacho marquait le quatrième sur corner. Une mauvaise relance de la défense parisienne offrait un doublé à Kolo Muani, auteur d'un superbe passement de jambes. Vitinha réalisait enfin un triplé sur penalty après une main de Romero en pleine surface.

Le PSG l'emportait 5-3 dans un match incroyable. Une belle publicité pour le foot, une belle soirée pour le public du Parc mais quelques interrogations pour Luis Enrique. Ce PSG sait attaquer, réagir mais est-il suffisamment solide défensivement ? Pas sûr du tout.