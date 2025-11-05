LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle.
2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait
C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués
Rico, je ne parlais pas du geste en lui même (qui était disproportionné), mais surtout de son comportement par la suite. Je tiens à répéter que je ne m'en réjouis pas, j'ai juste parler d'un karma qu'il se prend
Le 2 ème penalty du real et pourtant l arbitre a bien siffler penalty
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
🚨 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝟰𝗘̀𝗠𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘́𝗘 ! 📊 Le Bayern, Arsenal et l'Inter toujours EN TÊTE ave 4 victoires en 4 matchs ! 🥵 Le PSG chute à la 5ème place après la défaite face au Bayern, Monaco est 19ème et l'OM