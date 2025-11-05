ICONSPORT_276253_0118

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

Ligue des Champions05 nov. , 23:35
parCorentin Facy
A mi-parcours de cette phase de classement de Ligue des Champions, deux clubs français sont dans le top 24 : le PSG et l’AS Monaco. Ce n’est pas le cas de l’OM, relégué dans la zone rouge après la défaite contre l’Atalanta.
Après quatre journées de Ligue des Champions, il est temps de tirer des premiers enseignements pour les clubs français. En difficulté la saison dernière à ce stade du parcours, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus serein cette fois. Malgré sa défaite contre le Bayern Munich mardi soir au Parc des Princes, l’équipe de Luis Enrique est solidement installée dans le top 8 de la Ligue des Champions. Le PSG compte 9 points et se classe pour l’instant 5e derrière Manchester City, l’Inter Milan, Arsenal et le Bayern.
L’AS Monaco a de son côté vécu un début de campagne difficile avec un revers à Bruges et deux matchs nuls frustrants contre Manchester City et Tottenham. La victoire sur la pelouse de Bodo Glimt mardi permet au club de la Principauté de se donner de l’air. L’ASM est 19e avec 5 points à mi-parcours, ce qui lui permet d’être provisoirement qualifié pour les barrages. Ce n’est en revanche pas le cas de l’Olympique de Marseille, pour qui tout avait pourtant bien commencé avec une défaite et une victoire lors des deux premières journées.
La défaite au Sporting a fait très mal et que dire de celle de ce mercredi contre l’Atalanta Bergame dans le temps additionnel. Après 4 journées, les hommes de Roberto De Zerbi sont provisoirement éliminés puisqu’ils sont 25es du classement général. Tout reste néanmoins jouable pour l’OM, qui compte par exemple seulement 3 points de retard sur l’Atlético de Madrid, actuel 17e. Il faudra néanmoins sortir des prestations de très haut niveau contre Newcastle, l’Union Saint-Gilloise, Bruges et Liverpool, pour espérer une qualification aux play-offs lors de la seconde partie de cette phase de ligue de la C1. Il sera difficile, mais le 3/3 des clubs français reste possible... pour le moment.
Derniers commentaires

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle.

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait

PSG : « Son match est abominable », Acherchour défonce Barcola

C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués

PSG : Hakimi salement blessé par Luis Diaz (vidéo)

Rico, je ne parlais pas du geste en lui même (qui était disproportionné), mais surtout de son comportement par la suite. Je tiens à répéter que je ne m'en réjouis pas, j'ai juste parler d'un karma qu'il se prend

« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement

Le 2 ème penalty du real et pourtant l arbitre a bien siffler penalty

