LdC : Le Bayern impose sa loi à Chelsea

1ère journée de Ligue des Champions

Bayern Munich - Chelsea : 3-1

Buts : Chalobah (20e csc), Kane (28e sp) et Kane (63e) pour le Bayern ; Palmer (21e) pour Chelsea

Entame de Ligue des Champions parfaite pour le Bayern Munich, qui s’impose parmi les favoris de cette nouvelle édition et qui n’a pas tremblé à l’Allianz Arena face à Chelsea. Malgré une solide opposition des Blues, le club bavarois l’a emporté 3-1 grâce notamment à un doublé de son serial buteur Harry Kane.