LdC : Le Bayern impose sa loi à Chelsea

Ligue des Champions17 sept. , 22:57
parCorentin Facy
1ère journée de Ligue des Champions
Bayern Munich - Chelsea : 3-1
Buts : Chalobah (20e csc), Kane (28e sp) et Kane (63e) pour le Bayern ; Palmer (21e) pour Chelsea
Entame de Ligue des Champions parfaite pour le Bayern Munich, qui s’impose parmi les favoris de cette nouvelle édition et qui n’a pas tremblé à l’Allianz Arena face à Chelsea. Malgré une solide opposition des Blues, le club bavarois l’a emporté 3-1 grâce notamment à un doublé de son serial buteur Harry Kane.

Voir Les Détails Complets Du Match
Derniers commentaires

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

C'est une blague 🤮

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Vraiment une prestation impressionnante de maitrise, ça va être un beau match dimanche 👍

OL : Neal Maupay à Lyon, ça se réchauffe

Qu'il aille boire de l'eau la sardine

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Vivement dimanche...

LdC : Même diminué, le PSG martyrise l'Atalanta

Magnifique entame de compétition tout en gestion . A noter le sublime but de Kvara qui rappelle à tout le monde pourquoi c'était un des hommes forts de la saison historique. Et celui de Ramos qui fera du bien à son moral. Seul point noir ce peno raté et je dirais même jeté par Barco, ca fait beaucoup en peu de temps question gâchis...

