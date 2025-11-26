LdC : Le Bayern chute à Arsenal, le Real se fait peur

Pendant que le PSG battait Tottenham, d’autres grosses affiches étaient au menu de cette 5e journée de Ligue des Champions. Arsenal a par exemple battu le Bayern Munich à l’Emirates Stadium.

Dans le choc de cette 5e journée de Ligue des Champions entre deux équipes imbattables depuis le début de la saison, Arsenal a pris le meilleur du Bayern Munich. Les Gunners se sont imposés 3-1 face aux Allemands grâce à des buts de Timber, Madueke et Martinelli. Une victoire précieuse qui permet à Arsenal de conforter sa première place au classement avec 15 points en 5 matchs. Un perfect dont le Real Madrid n’est pas loin avec 12 points.

En déplacement à l’Olympiakos, les hommes de Xabi Alonso ont énormément souffert et s’en sont remis à un quadruplé de Kylian Mbappé pour l’emporter (3-4). Dans les autres résultats, Liverpool a brutalement chuté contre le PSV Eindhoven (1-4) pendant que l’Atlético de Madrid a arraché la victoire dans le temps additionnel contre l’Inter (2-1). Francfort a coulé face à l’Atalanta (0-3) tout comme Bruges sur la pelouse du Sporting (3-0).