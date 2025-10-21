ICONSPORT_274482_0055
Fermin Lopez

LdC : Le Barça pulvérise l'Olympiakos

Ligue des Champions21 oct. , 20:37
parMehdi Lunay
0
Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée
Stade Olympique Lluis Companys
Barcelone-Olympiakos 6-1
Buts : F.Lopez (7e, 39e, 76e), Lamine Yamal (68e sp), Rashford (74e, 79e) pour le Barça ; El Kaabi (54e sp) pour l’Olympiakos
Exclusion : Hezze (57e) pour l’Olympiakos
0
