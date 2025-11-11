ICONSPORT_276936_0013

LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

Ligue des Champions11 nov. , 23:04
parMehdi Lunay
0
Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée
L'OL Lyonnes est décidément injouable cette saison. Les Lyonnaises ont vaincu Wolfsburg dans le choc au sommet en Ligue des champions féminine. Le succès 3-1 ne reflète pas vraiment la domination XXL des Fenottes sur le match. Hegerberg a signé un doublé et Wendie Renard a marqué le troisième but sur penalty. C'est le troisième succès en trois matchs européens cette saison, le 10e sur 10 matchs toutes compétitions confondues. L'OL prend la tête du classement.
L'OL a été un peu aidé par le Paris FC. Les Parisiennes sont allées accrocher le Real Madrid, co-leader de la Ligue des champions, sur son terrain 1-1. Le PFC a longtemps mené sur un penalty d'Azzaro en première période. Le premier succès européen de la saison a tenu...jusqu'à la 98e minute et le but égalisateur de Weir pour le Real. Le Paris FC est 13e du classement général.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276059_0002
ASSE

L'ASSE craque, une grosse vente programmée

ICONSPORT_276732_0386
OL

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

ICONSPORT_276928_0020
Equipe de France

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Fil Info

23:00
L'ASSE craque, une grosse vente programmée
22:30
Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG
22:00
EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle
21:42
L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !
21:23
Pas de jour férié qui soit pour la signature d'Endrick à l'OL
21:00
Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue
20:30
Greenwood, Kebbal, Thauvin, ce joueur du PSG les met à l'amende
20:00
« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading