LdC fém. : L'OL prend la tête, le PFC frôle l'exploit

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.
Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........
Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre
PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏
Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
41' 𝐁𝐔𝐔𝐔𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 Lorena Azzaro transforme son penalty et inscrit son premier but en @UWCL 🥰 0️⃣-1️⃣ #RMAPFC