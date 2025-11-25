LdC : Benfica enfonce l’Ajax, l’USG surprend Galatasaray



Dans les deux matchs avancés de cette journée de Ligue des Champions, les équipes à l’extérieur se sont imposées. L’Ajax Amsterdam continue sa chute libre après sa défaite 0-2 face au Benfica Lisbonne, dans le duel entre les équipes sans victoire.

Surprise à Istanbul, où l’Union Saint-Gilloise s’est imposée 1-0 sur le terrain de Galatasaray, allant chercher pour le moment, avec six points, sa place parmi les barragiste.