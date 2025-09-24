ICONSPORT_271025_0465
Marquinhos et Nuno Mendes

LdC : Barça-PSG fait paniquer les autorités

Ligue des Champions24 sept. , 16:40
parCorentin Facy
Le match de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, qui se disputera mercredi à Montjuic, a été placé à haut risque.
Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’affrontent ce mercredi lors de la 2e journée de Ligue des Champions à Montjuic. Un match placé à haut risque par la Commission nationale contre la violence, rapporte le Mundo Deporrtivo. Les clubs seront par conséquent dans l’obligation d’adopter certaines mesures de sécurités supplémentaires dans le cadre de la vente de ses billets. Le média indique par ailleurs que le dispositif de sécurité prévu autour du match va être plus conséquent que prévu pour éviter tout problème et d’éventuels débordements. 
Derniers commentaires

OM : De Zerbi viole les règles, la LFP va le punir

ridicule comme 99.9% de tes interventions

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

1 ex aequo pendant que vous êtes au coude à coude avec Lens et que Strasbourg peut potentiellement vous placer à 6 pts.....la honte ^^

OM : Marseille doit viser le titre !

Mais juste ...pourquoi vous répondez pas quand on vous demande pourquoi marseille a pas gagner la coupe de france depuis 1989 c1 depuis 1993 championnat 2010 et pas jouer et gagner la coupe intercontinentale ??🤔🤔

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^

Le geste humiliant du PSG envers l’OM

Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

