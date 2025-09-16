ICONSPORT_270927_0010
Martin Zubimendi et Arsenal ont gagné à Bilbao

LdC : Arsenal éteint Bilbao et sa cathédrale

Ligue des Champions16 sept. , 20:42
parMehdi Lunay
Ligue des champions, phase de ligue, 1ère journée
San Mames
Athletic Bilbao – Arsenal 0-2
Buts : Martinelli (72e), Trossard (87e)

Champions League

16 septembre 2025 à 18:45
Athletic Club
0
2
Match terminé
Arsenal
Martinelli Silva72'Trossard87'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Zubimendi Ibáñez
ArsenalArsenal
Remplacement
90
ENTRE
C. Nørgaard
ArsenalArsenal
SORT
C. Madueke
ArsenalArsenal
But
87
L. Trossard
ArsenalArsenal
Carton jaune
85
M. Jauregizar Alboniga
Athletic ClubAthletic Club
