LdC : Arsenal éteint Bilbao et sa cathédrale

Tu détruis qui le bastringue ??
Le Real ne s'est pas chié dessus, faut pas exagérer. L'OM marque contre le cours du jeu, le Real revient 5 minutes après. Ensuite l'OM n'a pas beaucoup d'occasions jusqu'au carton rouge et n'en a pas eu beaucoup non plus après.
Tiens, encore un Mouchoirs 😭
Il jouerai dans ton équipe...comme Rabiot a l'époque hein ? 😏
A 10 vs 11 😏
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
LEOOOOO! Martinelli turns provider for Trossard who pokes it into the net via a deflection 💙 🔴 0-2 🔵 (87)