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Greenwood le Mbappé de l’OM, il stoppe le délire

OM09 avr. , 17:00
parEric Bethsy
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Dans une récente analyse, Walid Acherchour estimait que l’Olympique de Marseille se porterait mieux sans Mason Greenwood. Sans surprise, l’avis du journaliste ne fait pas l’unanimité.
Au rayon des « unpopular opinions », Walid Acherchour a frappé fort. Le chroniqueur de l’After s’est lancé dans une analyse périlleuse sur l’Olympique de Marseille et Mason Greenwood. Séduit par la prestation marseillaise malgré la défaite à Monaco (2-1), le journaliste a vu un collectif plus cohérent sans l’ailier anglais suspendu. « S'il quitte l'OM, on se rendra compte que, comme pour Kylian Mbappé (au PSG), cette équipe sera meilleure sans lui », a-t-il prédit, sans convaincre son confrère Slim Hanayen.
« Je ne suis pas du tout d’accord, a réagi le spécialiste du Phocéen. Aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse avoir cette position-là. Le PSG n’a pas le même pouvoir financier que l’OM. Ils peuvent remplacer une star par plusieurs joueurs de très haut niveau. Marseille ne peut pas. L’année dernière, j’étais d’accord avec certaines critiques, je le trouvais parfois déconnecté du collectif. Mais cette saison, il s’est mis au diapason. Il initie énormément de situations, il marque, il fait des passes, il obtient des penalties. C’est ton joueur le plus décisif. »

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Mason Greenwood est effectivement le Marseillais le plus efficace, tandis que certains coéquipiers tirent l’équipe vers le bas. « Tu as un milieu qui est à la ramasse, a critiqué l’observateur marseillais. Ce n’est pas Greenwood qui est responsable des carences défensives. C’est trop facile de taper sur lui alors que c’est celui qui te sauve la saison. Tu peux avoir un joueur comme Greenwood et un collectif fort derrière. Le problème, c’est l’équilibre global et l'effectif qui est peut-être mal construit. »
« On prend le problème à l’envers. Pour un club comme l'OM, une individualité aussi forte que Greenwood ne peut pas être un problème. Il faut autour construire une équipe cohérente. Ce n’est pas de savoir si Greenwood est un problème, mais comment l’intégrer encore mieux, pour qu'il puisse s'épanouir plus et être encore plus décisif », a conseillé Slim Hanayen, opposé au possible départ de l’Anglais cet été.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
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272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
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182746172445-21
18
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152836192560-35

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