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Indice UEFA : Le Rayo offre une place en plus à l’Espagne

Ligue des Champions07 mai , 23:23
parGuillaume Conte
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L'Espagne est désormais assurée de terminer à la deuxième place du classement de l'indice UEFA de cette saison, et donc d'avoir un cinquième club en Ligue des Champions. Ce sera très probablement le Bétis Séville.
Grâce au pénalty arrêté à la dernière seconde par Batalla, non seulement le Rayo Vallecano a assuré sa qualification en finale de la Ligue Europa Conférence à Strasbourg ce jeudi soir, mais en plus il a assuré à l’Espagne la deuxième place sur la saison 2025-2026 de Coupe d’Europe. En effet, si l’Angleterre caracole en tête de ce classement et place trois clubs en finale de Coupe d’Europe (Crystal Palace, Aston Villa et Arsenal), l’Espagne est certaine de prendre la deuxième place et ne peut plus être rattrapée par l’Allemagne, malgré la place de Fribourg en finale d’Europa League.
Ainsi, le 5e de la Liga cette saison ira directement en Ligue des Champions, ce qui fait le bonheur du Bétis Séville à l’heure actuelle. Cela a de grandes chances de rester la propriété des Andalous, qui ont six points d’avance sur le 6e, le Celta Vigo, et 10 points de retard sur le 4e, l’Atlético de Madrid.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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