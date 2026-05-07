Indice UEFA : Le Rayo offre une place en plus à l’Espagne

L'Espagne est désormais assurée de terminer à la deuxième place du classement de l'indice UEFA de cette saison, et donc d'avoir un cinquième club en Ligue des Champions. Ce sera très probablement le Bétis Séville.

Grâce au pénalty arrêté à la dernière seconde par Batalla, non seulement le Rayo Vallecano a assuré sa qualification en finale de la Ligue Europa Conférence à Strasbourg ce jeudi soir, mais en plus il a assuré à l’Espagne la deuxième place sur la saison 2025-2026 de Coupe d’Europe. En effet, si l’Angleterre caracole en tête de ce classement et place trois clubs en finale de Coupe d’Europe (Crystal Palace, Aston Villa et Arsenal), l’Espagne est certaine de prendre la deuxième place et ne peut plus être rattrapée par l’Allemagne, malgré la place de Fribourg en finale d’Europa League.