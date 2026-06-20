Brobbey crève l'écran, Rennes en larmes

Lancé dans le onze de départ des Pays-Bas par Ronald Koeman face à la Suède ce samedi soir, Brian Brobbey a crevé l’écran avec un doublé en une mi-temps. De quoi laisser d’immenses regrets au Stade Rennais.

Auteur d’une saison correcte sous les couleurs de Sunderland avec 7 buts et 1 passe décisive en Premier League, Brian Brobbey a marqué les esprits ce samedi à l’occasion de la première mi-temps du match entre les Pays-Bas et la Suède. Titularisé à la pointe de l’attaque néerlandaise par Ronald Koeman, le buteur formé à l’Ajax Amsterdam a claqué un doublé.

De quoi lancer définitivement le Mondial des Pays-Bas après le match nul globalement décevant face au Japon lors de la première journée . Du côté de Sunderland, on savoure cette masterclass de Brian Brobbey, bien conscient que de très grosses offres pourraient arriver dans les prochaines semaines pour le buteur de 24 ans. Au Stade Rennais en revanche, on peut nourrir de gros regrets. Sur le départ de l’Ajax l’été dernier, Brian Brobbey était ciblé par le club breton qui a finalement opté pour Breel Embolo et Esteban Lepaul, comme le rappelle David Gluzman sur X.

Rennes aurait pu recruter Brobbey

« Le combo remise, appel, finition de Brobbey : du tableau noir. Dans la lignée de sa belle saison avec les Black Cats. Brobbey a d’ailleurs failli signer à Rennes l’été dernier. Ça aurait été une riche idée » a publié sur X celui qui intervient régulièrement dans l’After Foot sur les ondes de RMC. Déjà valorisé à 30 millions d’euros avant son doublé à la Coupe du monde, Brian Brobbey risque de voir sa valeur marchande grimper en flèche. Fermant la porte de manière définitive à la possibilité de le voir en Ligue 1, au Stade Rennais ou ailleurs, à court terme.