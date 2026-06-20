Allemagne - Côte d'Ivoire : Les compos (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Bah oui acheté 23M y a un an, super affaire, change rien...
si Openda est à 25 et Abner à 15 millions cela fait 10 de différence ; mais reste le salaire à 600 000 euros/mois donc impossible
N'importe quoi
il ne pourra plus dire que la terre est plate
15 M pour un flop c'est une bonne vente
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