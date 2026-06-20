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Allemagne - Côte d'Ivoire : Les compos (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Mondial 202620 juin , 20:41
parEric Bethsy
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Allemagne : Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz.
Côte d'Ivoire : Y. Fofana - Singo, Kossounou, Agbadou, Konan - Sangaré, Kessié, Oulai - Diallo, Bonny, Diomandé.
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Bah oui acheté 23M y a un an, super affaire, change rien...

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si Openda est à 25 et Abner à 15 millions cela fait 10 de différence ; mais reste le salaire à 600 000 euros/mois donc impossible

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N'importe quoi

Accord total enfin trouvé pour la vente de l'OL !

il ne pourra plus dire que la terre est plate

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15 M pour un flop c'est une bonne vente

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