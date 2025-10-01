Barcelone - PSG : les compos (21h sur Canal+)

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Franchement bravo panam, victoire de patron, de champion, appelez-le comme vous voulez haha. Les 30 premières minutes très compliquées, mais après vous avez déroulé, c'est du très haut niveau ce que proposent les mecs sur le terrain, et en plus de ça sans son trio offensif. Bravo Marseille aussi pour la victoire et Monaco pour arracher le nul.