Barcelone - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions01 oct. , 20:00
parMehdi Lunay
Compo du FC Barcelone :
Szczesny - Martin, Cubarsi, Garcia, Koundé - Pedri, De Jong, Olmo - Rashford, Torres, Yamal
Compo du Paris Saint-Germain :
Chevalier - Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery - Barcola, Mayulu, Mbaye
Derniers commentaires

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Atletico, Real , Barça , jolie tableau de chasse, on a battu tout le top 8 UEFA ...

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Incroyable !! Grande Lucho !!! Visionnaire 😀. Taper le Barca chez lui avec nos jeunots c'est masterclass. Ramos toujours à insérer le doute entre ses vad perf et ses buts ô combien décisif. Mention spécial encore au ptit Mayulu. Bravo Paris SG on leur a monté qu'on mérite et qu'on est les vrais champions d'Europe !!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

sans notre trio offensif et un element clé au milieu avec neves et marquinhos!!!On a fait 20 mn pourries mais apres waouh !!J'imagine pas le carnage avec notre equipe titulaire!!Eux qui etait impatient de se frotter a nous ben ils rentrent chez eux la queue entre les jambes!

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Franchement bravo panam, victoire de patron, de champion, appelez-le comme vous voulez haha. Les 30 premières minutes très compliquées, mais après vous avez déroulé, c'est du très haut niveau ce que proposent les mecs sur le terrain, et en plus de ça sans son trio offensif. Bravo Marseille aussi pour la victoire et Monaco pour arracher le nul.

LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes

Voilà une prestation de champion. Le FC Barcelone ne savait que faire du ballon devant nos jeunes.

