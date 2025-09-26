ICONSPORT_271878_0050

Barça-PSG : Très mauvaise nouvelle aussi pour Barcelone

Ligue des Champions26 sept. , 13:20
parNathan Hanini
Ce jeudi soir dans le cadre de la sixième journée de Liga, le FC Barcelone s’est fait peur à Oviedo (1-3). Les Catalans se sont tout de même imposés pour rester au contact du Real Madrid. Cependant, Hansi Flick perd un élément important à quelques jours du choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
D’un point de vue comptable, le FC Barcelone a fait le job face au promu Oviedo ce jeudi soir. Le champion d’Espagne s’est imposé 3-1 malgré l’ouverture du score concédée à la 17e minute. Par la suite, le club catalan s’est remis dedans pour récupérer trois points importants dans la course au titre face au Real Madrid. Ce dimanche, le FC Barcelone va enchaîner une réception de la Real Sociedad avant d’accueillir le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mercredi lors de la deuxième journée. Mais avant ce rendez-vous important, Hansi Flick va peut-être devoir se passer d’un autre élément offensif. Outre Lamine Yamal, blessé de longue date, le Barça pourrait perdre Raphinha.
Raphinha cinquième, c'est vraiment n'importe quoi 
- Neymar à propos de la cinquième place de Raphinha au Ballon d'or

Le Barcelone tremble pour Raphinha

Peu après l’heure de jeu, le Brésilien est sorti blessé à cause d’une douleur musculaire. En conférence de presse, l'entraîneur allemand s’est montré rassurant tout en précisant qu’il ne prendrait pas de risques. Une blessure aux ischios pour le cinquième du dernier Ballon d’or. Le média espagnol, El Chiringuito précise que l’ancien joueur de Rennes sera forfait ce dimanche en Liga. De quoi placer un point d’interrogation sur sa présence mercredi face au Paris Saint-Germain.
Depuis le début de saison, Raphinha n’a loupé aucun match avec la formation d’Hansi Flick. Le Brésilien a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en six matchs de Liga. En l’absence de Lamine Yamal, l’ancien joueur de Leeds est l’un des leaders du secteur offensif d’Hansi Flick. L’an passé, l’ailier a disputé 57 matchs toutes compétitions confondues. L'enchaînement des matchs semble faire mal aux organismes. Il faudra désormais attendre pour savoir s’il sera présent ce mercredi à Montjuic pour la réception du PSG.
Loading