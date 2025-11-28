Ligue des Champions

5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands

Ligue des Champions28 nov. , 16:00
parEric Bethsy
0
Avec un total de cinq victoires dans les Coupes d’Europe, les représentants de Ligue 1 ont frappé fort cette semaine. Ces résultats ont une influence positive sur le classement de la France qui peut espérer un billet supplémentaire pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
La « Farmers League » se fait respecter en Europe. Cette semaine, la Ligue 1 moquée en Angleterre n’a pas seulement dominé les pensionnaires de Premier League. En plus des victoires de l’Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain et de Strasbourg, respectivement contre Newcastle (2-1), Tottenham (5-3) et Crystal Palace (2-1), Lille a corrigé le Dinamo Zagreb (4-0) avant la démonstration de l’Olympique Lyonnais face au Maccabi Tel-Aviv (6-0). Ces cinq victoires sur la scène européenne font la fierté de Vincent Labrune.

Lire aussi

La Farmers League mange la Premier LeagueLa Farmers League mange la Premier League
« Les résultats obtenus ces derniers jours par nos clubs engagés en compétitions européennes confirment la dynamique extrêmement positive qui porte actuellement le football français, s’est réjoui le président de la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué. Trois victoires de suite face à des clubs anglais en une semaine : c'est un événement inédit, et surtout un signal fort de notre progression collective. Cette réussite récompense le travail en profondeur mené depuis plusieurs saisons par l'ensemble des acteurs du football professionnel. Elle témoigne également de la montée en puissance de la Ligue 1 et de la solidité des projets sportifs développés dans nos clubs. »
Elle pourrait surtout aboutir à une récompense dans quelques mois. Compte tenu de son retard sur la concurrence, la France, cinquième avec une avance désormais confortable sur les Pays-Bas, ne rattrapera pas la quatrième place de l’Allemagne au classement UEFA qui prend en compte les cinq dernières saisons. Mais l’instance européenne accorde un billet supplémentaire en Ligue des Champions aux deux pays les mieux classés au terme de chaque saison. Pour le moment, l’Angleterre et l’Allemagne sont devant mais la France reste à l’affût. Et les bonus de qualification en huitièmes ou en barrages pourraient bien permettre à la Ligue 1 de placer cinq équipes en C1 la saison prochaine.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0146
OM

Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe

ICONSPORT_235638_0017
OL

Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit

ICONSPORT_275963_0111
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Fil Info

16:30
Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe
15:30
Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato
14:40
OM : Roberto De Zerbi est fou, Adrien Rabiot confirme
14:20
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
14:00
Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris
13:40
Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser
13:35
OM : De Zerbi fait une annonce sur Nayef Aguerd

Derniers commentaires

Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

70ème au classement UEFA quand même...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading