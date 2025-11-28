5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands

Avec un total de cinq victoires dans les Coupes d’Europe, les représentants de Ligue 1 ont frappé fort cette semaine. Ces résultats ont une influence positive sur le classement de la France qui peut espérer un billet supplémentaire pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

La « Farmers League » se fait respecter en Europe. Cette semaine, la Ligue 1 moquée en Angleterre n’a pas seulement dominé les pensionnaires de Premier League. En plus des victoires de l’Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain et de Strasbourg, respectivement contre Newcastle (2-1), Tottenham (5-3) et Crystal Palace (2-1), Lille a corrigé le Dinamo Zagreb (4-0) avant la démonstration de l’Olympique Lyonnais face au Maccabi Tel-Aviv (6-0). Ces cinq victoires sur la scène européenne font la fierté de Vincent Labrune.

« Les résultats obtenus ces derniers jours par nos clubs engagés en compétitions européennes confirment la dynamique extrêmement positive qui porte actuellement le football français, s’est réjoui le président de la Ligue de Football Professionnel dans un communiqué. Trois victoires de suite face à des clubs anglais en une semaine : c'est un événement inédit, et surtout un signal fort de notre progression collective. Cette réussite récompense le travail en profondeur mené depuis plusieurs saisons par l'ensemble des acteurs du football professionnel. Elle témoigne également de la montée en puissance de la Ligue 1 et de la solidité des projets sportifs développés dans nos clubs. »

Elle pourrait surtout aboutir à une récompense dans quelques mois. Compte tenu de son retard sur la concurrence, la France, cinquième avec une avance désormais confortable sur les Pays-Bas, ne rattrapera pas la quatrième place de l’Allemagne au classement UEFA qui prend en compte les cinq dernières saisons. Mais l’instance européenne accorde un billet supplémentaire en Ligue des Champions aux deux pays les mieux classés au terme de chaque saison. Pour le moment, l’Angleterre et l’Allemagne sont devant mais la France reste à l’affût. Et les bonus de qualification en huitièmes ou en barrages pourraient bien permettre à la Ligue 1 de placer cinq équipes en C1 la saison prochaine.