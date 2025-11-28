Indice UEFA : La France est lancée, une place de gagnée

Jeudi très positif pour les clubs français, qui ont remporté trois matchs sur quatre. Et cela paye enfin au classement de la saison de l'indice UEFA.

Très belle semaine pour le football français, dont cinq de ses sept clubs engagés se sont imposés. Seul Monaco a été accroché en Ligue des Champions alors que Nice est encore tombé en Europa League. Pour le reste, c’est un enchainement de victoires qui remet enfin les clubs tricolores à une meilleure place. Grâce aux succès de Lyon , Strasbourg, Lille, l’OM et le PSG , la France double le Danemark au classement de cette saison, pour aller chercher la 8e place.

Un rang qui peut paraitre très moyen, mais la France se situe par exemple juste derrière l’Espagne, qui a connu une semaine compliquée. Plusieurs pays profitent à fond de la nouvelle formule des Coupes d’Europe, comme la Pologne qui voit ses clubs gagner en Conférence League, où ils sont quatre à y être engagés.

Mais si les clubs français maintiennent ce rythme, nul doute qu’il peut y avoir un joli printemps, puisque toutes les formations en dehors de Nice sont en position de se qualifier, soit dans le Top8, soit avec les barrages.

Pas de changement sur le classement des cinq dernières saisons, où la France reste au chaud en 5e position, loin derrière l’Allemagne mais loin devant les Pays-Bas, qui à ce rythme vont se faire doubler par la Belgique la saison prochaine.