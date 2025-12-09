Une vente monstrueuse en Angleterre, Lens salive

A l’image de son équipe, Samson Baidoo réalise un début de saison exceptionnel au RC Lens. Il n’est donc pas étonnant que l’international espoirs autrichien soit déjà suivi par plusieurs clubs de Premier League.

Malgré la vente de joueurs cadres tels que Brice Samba, Facundo Medina ou encore Kevin Danso ces derniers mois, le RC Lens a réussi à se réinventer. Les Sang et Or, avec leur nouvel entraîneur Pierre Sage aux manettes, sont leaders de la Ligue 1 devant le PSG et l’OM après 16 journées. Un exploit qui s’explique aussi par le très bon mercato réalisé par Jean-Louis Leca l’été dernier. L’ancien gardien du SC Bastia a réussi à faire venir Florian Thauvin, son coup le plus médiatique et de loin. Mais d’autres recrues apportent tout autant à l’image de Mamadou Sangaré ou encore de Samson Baidoo.

Le défenseur central autrichien de 21 ans recruté en provenance de Salzbourg pour 8 millions d’euros est une très belle surprise. Vitesse, puissance physique, faculté à être décisif, le défenseur d’1m90 coche toutes les cases du défenseur moderne et apprécié des grosses écuries européennes. Ce n’est donc pas une surprise de le voir -déjà- dans le viseur de clubs anglais. C’est en tout cas ce que nous apprend le journaliste Ekrem Konur, qui explique sur X que Samson Baidoo est ciblé par West Ham ainsi que par Crystal Palace dans l’optique du prochain mercato estival.

S. Baidoo Autriche • Âge 21 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 14 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Pour les dirigeants lensois, l’objectif n’est évidemment pas de se séparer de Baidoo un an seulement après son recrutement, d’autant que le joueur dispose d’une marge de progression importante et que sa valeur risque d’exploser en cas de participation en Ligue des Champions. Les dirigeants lensois savent néanmoins qu’ils ont en magasin avec Baidoo d’un joueur qui leur permettra à coup sûr de réaliser une très importante plus-value financière, que ce soit l’été prochain ou en 2027. Jean-Louis Leca ne s’est clairement pas trompé en faisant le choix d’investir près de 10 millions d’euros sur ce grand espoir du football autrichien.