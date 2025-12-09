ICONSPORT_275926_0202

Une vente monstrueuse en Angleterre, Lens salive

Lens09 déc. , 13:40
parCorentin Facy
0
A l’image de son équipe, Samson Baidoo réalise un début de saison exceptionnel au RC Lens. Il n’est donc pas étonnant que l’international espoirs autrichien soit déjà suivi par plusieurs clubs de Premier League.
Malgré la vente de joueurs cadres tels que Brice Samba, Facundo Medina ou encore Kevin Danso ces derniers mois, le RC Lens a réussi à se réinventer. Les Sang et Or, avec leur nouvel entraîneur Pierre Sage aux manettes, sont leaders de la Ligue 1 devant le PSG et l’OM après 16 journées. Un exploit qui s’explique aussi par le très bon mercato réalisé par Jean-Louis Leca l’été dernier. L’ancien gardien du SC Bastia a réussi à faire venir Florian Thauvin, son coup le plus médiatique et de loin. Mais d’autres recrues apportent tout autant à l’image de Mamadou Sangaré ou encore de Samson Baidoo.
Le défenseur central autrichien de 21 ans recruté en provenance de Salzbourg pour 8 millions d’euros est une très belle surprise. Vitesse, puissance physique, faculté à être décisif, le défenseur d’1m90 coche toutes les cases du défenseur moderne et apprécié des grosses écuries européennes. Ce n’est donc pas une surprise de le voir -déjà- dans le viseur de clubs anglais. C’est en tout cas ce que nous apprend le journaliste Ekrem Konur, qui explique sur X que Samson Baidoo est ciblé par West Ham ainsi que par Crystal Palace dans l’optique du prochain mercato estival.
S. Baidoo

S. Baidoo

AustriaAutriche Âge 21 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts2
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Pour les dirigeants lensois, l’objectif n’est évidemment pas de se séparer de Baidoo un an seulement après son recrutement, d’autant que le joueur dispose d’une marge de progression importante et que sa valeur risque d’exploser en cas de participation en Ligue des Champions. Les dirigeants lensois savent néanmoins qu’ils ont en magasin avec Baidoo d’un joueur qui leur permettra à coup sûr de réaliser une très importante plus-value financière, que ce soit l’été prochain ou en 2027. Jean-Louis Leca ne s’est clairement pas trompé en faisant le choix d’investir près de 10 millions d’euros sur ce grand espoir du football autrichien.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279481_0008
OM

Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !

ol le drapeau de l algerie interdit a lyon iconsport 082151 0073 398505
CAN 2025

L’Algérie vient au Maroc pour gagner la CAN

ICONSPORT_279313_0049
OL

L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts

ICONSPORT_253037_0048
Foot Europeen

Le Qatar rachète un troisième club européen

Fil Info

16:32
Youth League : L'OM écrase l'USG et peut encore y croire !
16:30
L’Algérie vient au Maroc pour gagner la CAN
16:00
L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts
15:30
Le Qatar rachète un troisième club européen
15:30
OM : Greenwood victime d’une injustice
15:00
Un arbitre dit stop à la VAR
14:40
PSG : Ayyoub Bouaddi à Paris, la douche froide
14:20
Carnet noir : L'OL annonce le décès de Ludovic Assemoassa
14:00
OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

Derniers commentaires

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

On ne sait plus. Petite équipe mais cinquième, petits joueurs mais de bons éléments. Une équipe solidaire, très volontaire qui donne tout sur le terrain mais qui ne sait pas se défonser contre une équipe de bas de tableau (Lorient) alors que tous les concurents ou presque ont perdu. Bref , du blanc , du gris du noir, beaucoup d'espoir et beaucoup de trouille. Allez les gones

Le Qatar rachète un troisième club européen

Demeuré, le PSG utilise t’il les meme méthodes que ton escroc d’ex dirigeant ? On a acheté des joueurs via Braga? Ca nous sert juste à relancer des joueurs ou lancer des jeunes déjà présents dans notre club, pas a magouiller des comptes et faire du trade à la Madoff. Pas possible d’être aussi con je suis persuadé que t’es un faux compte d’un gestionnaire du site pour lancer des coms d’abruti pour faire générer du flux et des commentaires.

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

C’est pas pour rien qu’il a signé au LoL le Fonfon…😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Qatar rachète un troisième club européen

Là... Personne ne va hurler sur la multipropriété du Qatar. C'était tellement mieux de s'en prendre à Textor. Les faux culs sont de sortie !

OL : Govou a une terrible nouvelle pour Lyon

5è … mais à 2 points du 8è … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading