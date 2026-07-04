Unai Emery a un coup de cœur à Lens
Robin Risser

Unai Emery a un coup de cœur à Lens

Lens04 juil. , 17:20
parEric Bethsy
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Confronté au probable départ de l’Argentin Emiliano Martinez, Aston Villa observe le marché de la Ligue 1. Les Villans s’intéressent au gardien de Toulouse Guillaume Restes et surtout au Lensois Robin Risser, retenu par ses dirigeants.
La vague de départs n’est peut-être pas terminée à Lens. Après les fins de contrat de Wesley Saïd, Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin et Malang Sarr, qui ignore les offres de prolongation reçues, d’autres joueurs pourraient quitter les Sang et Or dans le cadre de transferts. Le milieu malien Mamadou Sangaré attire les plus grands clubs européens, tandis que Robin Risser voit sa cote augmenter en Angleterre. Le gardien du Racing Club de Lens a en effet tapé dans l’œil d’Aston Villa.

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Selon les informations de L’Equipe, l’ancien Strasbourgeois apparaît tout en haut de la short-list établie par les Villans. On sait que le vainqueur de la Ligue Europa, qui anticipe le probable départ de l’Argentin Emiliano Martinez à la Juventus Turin, s’intéresse notamment au portier de Toulouse Guillaume Restes. Manifestement, l’équipe entraînée par Unai Emery a une préférence pour le Lensois malgré la position ferme de ses dirigeants. Le club artésien refuse d’entendre parler d’un départ de son gardien seulement arrivé l’été dernier.
Pas de quoi refroidir Aston Villa qui devrait bientôt formuler une première offre histoire de tester la résistance du vice-champion de France. On peut penser qu’une offre généreuse et bien supérieure aux 3 millions d’euros misés pour son arrivée ferait au moins réfléchir la direction lensoise. En cas de proposition concrète des Anglais, il faudra également suivre la réaction de Robin Risser qui, en avril dernier, se disait déterminé à rester à Lens la saison prochaine. « Je suis convaincu que l’année prochaine, je porterai ce maillot », annonçait-il avant de savoir que son statut de troisième gardien de l’équipe de France allait attirer l’attention.
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Il n y a jamais eu de fenêtre de tir , deja l an dernier Letang ne voulait pas le laisser partir et comme le joueur n a jamais manisfesté d envie de depart et a meme prolongé, c etait mort avant meme qu il perce...

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