Malang Sarr quitte le RC Lens (officiel)

Malang Sarr quitte le RC Lens (officiel)

Lens30 juin , 11:38
parHadrien Rivayrand
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Malang Sarr n’est plus un joueur du RC Lens. Le défenseur français quitte le club artésien libre de tout contrat, ce dernier lui ayant rendu hommage ce mardi via un communiqué.
« Artisan majeur de la saison historique du Racing, Malang Sarr quitte l'Artois au terme de son contrat. Le club remercie chaleureusement le défenseur et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ».
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