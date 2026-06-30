Malang Sarr quitte le RC Lens (officiel)

Au prochain
Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé.
Puis désolé de ne pas avoir été éliminer de coupe d'Europe, votre projet tombe à l'eau
Celle-là !!!... il fallait la faire !... surtout venant d'un décérébré tel que toi. Mdr
Faut te tenir au courant le lyonnais, la DNCG c'est passé déjà
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𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑴𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈 ❤️💛 Artisan majeur de la saison historique du Racing, Malang Sarr quitte l'Artois au terme de son contrat. Le club remercie chaleureusement le défenseur et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 🤝