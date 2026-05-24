Lens : Pierre Sage refuse le poste à l'OM

L’avenir de Pierre Sage est au coeur des questions au RC Lens après la saison historique des Sang et Or. Invité de Téléfoot ce dimanche, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais en a dit davantage.

Pierre Sage sera-t-il toujours l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine ? Le doute est permis depuis vendredi soir, et les propos tenus par l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais à la sortie de la victoire face à Nice en finale de la Coupe de France. L’entraîneur de 42 ans a reconnu avoir plusieurs contacts pour la suite de sa carrière, et que rien n’était donc acté de manière définitive. Des propos auxquels son patron Joseph Oughourlian a répondu de façon très cash.

« Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre, comme n'importe quel joueur de Lens, est aujourd'hui très convoité. Et ces gens savent qu'on ne fera pas de folies et qu'on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club » a-t-il expliqué dans L’Equipe. Invité de Téléfoot ce dimanche matin sur TF1, Pierre Sage était donc attendu au tournant quant à son avenir. L’entraîneur lensois a été questionné dans le cadre de la rubrique « Oui/Non ».

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A cette occasion, il a été demandé à l’ancien Lyonnais s’il serait toujours l’entraîneur du Racing Club de Lens la saison prochaine. Pierre Sage a répondu « Oui » sans vraiment hésiter, rassurant ainsi les supporters lensois sur sa présence à Bollaert pour la saison 2026-2027. Le journaliste Thomas Mekiche a par ailleurs demandé à l’entraîneur lensois s’il pouvait potentiellement être intéressé par le poste à l’Olympique de Marseille, où Habib Beye a de fortes chances d’être renvoyé.

Pierre Sage pas intéressé par l'OM

Pierre Sage a répondu par la négative, affirmant que l’OM n’était pas une destination potentielle pour lui cet été. Voilà de quoi permettre à tout un club, supporters mais aussi dirigeants, de se projeter plus sereinement sur la saison prochaine. Même si pour le directeur sportif Jean-Louis Leca et le président Joseph Oughourlian, il conviendra de rester prudent face aux intérêts de nombreux clubs pour Pierre Sage. Selon L’Equipe, les Anglais de Crystal Palace sont notamment intéressés par le technicien français.