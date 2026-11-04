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L'OM abandonne l'Europe ? Genesio se fâche
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L'OM abandonne l'Europe ? Genesio se fâche

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parClaude Dautel
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Avec trois défaites en trois matchs, l'Olympique de Marseille doit commencer à prendre des points pour espérer continuer sa route en Ligue Europa. Avant d'affronter Leverkusen, Bruno Genesio s'est défendu de vouloir bazarder cette compétition.
Face à un club allemand qui a quelques doutes, l'OM devra afficher un autre visage que celui aperçu depuis le début de la saison en Ligue Europa. Alors que le club phocéen est sur une probante série de quatre victoires consécutives en Ligue 1, c'est l'inverse sur la scène européenne, puisque l'Olympique de Marseille est actuellement 34ᵉ sur 36 au classement de cette première phase de Ligue Europa. Compte tenu de l'effectif réduit dont dispose Bruno Genesio pour la Ligue 1 et la C3, certains estiment que du côté du technicien marseillais, on a probablement décidé de laisser tomber l'Europe afin de tout donner pour le championnat de France. Présent ce mercredi soir en conférence presse, Bruno Genesio s'est totalement opposé à cette vision. Jamais un club comme l'OM ne jouera un match européen à la légère. L'histoire de l'Olympique de Marseille s'est aussi écrite sur le vieux continent.

Genesio n'a pas la mémoire courte

Alors, lorsqu'il a été interrogé sur ce possible choix de déjà laisser tomber une possible qualification européenne, Bruno Genesio a été très clair. « J'entends plein de choses sur « est-ce que l’OM abandonne la Coupe d'Europe ou pas ». Ce n'est pas du tout le cas. On doit être conscients de nos forces, mais on n'abandonne pas la Coupe d'Europe. On ne passe pas une année à se battre pour s'y qualifier pour la galvauder. Il y a des choix à faire dans les compos pour répartir les temps de jeu, mais bien sûr que j'y crois encore. Même si jeudi, le résultat n'est pas celui qu'on espère, il restera quatre matchs, soit 12 points. On aura trois réceptions, et entre 9 et 11 points, c'est jouable », a lancé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, lequel a cependant confirmé qu'il y aurait du turn-over.
Avant la trêve internationale, et le déplacement de dimanche prochain à Lens, Bruno Genesio a annoncé qu'il allait faire quelques surprises dans son onze de départ face au Bayer Leverkusen. « Il y aura des changements comme je l'ai fait dernièrement », a précisé le technicien marseillais, qui n'en a évidemment pas dit plus sur ce sujet.
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