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PSG-Lens : « On ne fera pas le coup de l’OM »

Lens13 mai , 9:20
parGuillaume Conte
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Clairement dégoûté de jouer ce match remis contre le PSG en semaine à une journée de la fin, le RC Lens ne compte toutefois pas fausser la rencontre phare de mercredi.
C’est un arrière-goût bien fade qui entoure la rencontre de ce mercredi soir entre le RC Lens et le PSG. Ce match aurait du se dérouler il y a quelques semaines, quand les deux équipes étaient à la lutte pour le titre. Désormais, à une journée de la fin après cette rencontre, Paris est quasiment champion même en cas de lourde défaite à Bollaert. De quoi enlever un peu de prestige à cette rencontre pourtant très attendue.

Pas d'opération coup de poing au RC Lens

Le RC Lens a beau avoir protesté sur le report initial de cette rencontre, ayant préféré logiquement affronter le PSG le jour prévu, quand Paris enchainait les rencontres. Pierre Sage n’oublie pas les circonstances de ce match décalé, néanmoins, le coach des « Sang et Or » est clair. Par respect pour ceux qui vont aller au stade, il n’envisage pas une opération coup de poing comme avait pu le faire l’OM en envoyant ses minois pour protester contre une décision de la Ligue en 2006.
« Pour moi, ce n'est pas une option, dans le sens où des gens ont acheté leur place pour voir un spectacle, des gens payent des abonnements pour voir un bon match aussi. On se doit de respecter ces engagements-là, mais aussi on a aussi à coeur de vivre un bon match face à la meilleure équipe du monde, essayer de rivaliser avec elle pour se rapprocher d'elle. Donc non, on ne fera pas le coup de l'OM avec les Minots. On sera plutôt dans une logique de préparer une finale sur ce match, qui va être un élément important pour nous. Ensuite, comme je l'ai dit, on veut faire partie des équipes qui auront vraiment embêté le PSG jusqu'au bout. Dans mon expérience de jeune coach, c'est la première fois que je vais pouvoir jouer contre le PSG à domicile », a même souligné l’ancien entraineur de l’Olympique Lyonnais, impatient à l’idée de se confronter à ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. Cela peut se comprendre pour celui qui vient d’être élu meilleur coach de Ligue 1.
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Derniers commentaires

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Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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