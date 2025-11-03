Panique à Lens, un titulaire va partir

Le RC Lens réalise pour le moment une très belle saison en Ligue 1. Les Sang et Or comptent notamment sur une belle force collective depuis quelques semaines.

Lens , tout va pour le mieux en cette nouvelle saison de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage sont 3es et peuvent rêver en grand. L'ancien entraineur de l'OL veut absolument compter sur une grande force collective pour terminer le plus haut possible dans quelques mois. Mais le football a sa propre réalité et l'hiver prochain, le RC Lens pourrait perdre certains joueurs très importants. Wesley Saïd est concerné, lui qui ne manque pas de clubs intéressés sur le marché des transferts.

Wesley Saïd, la peur grandit à Lens

Selon les informations de Africa Foot, Trabzonspor fait notamment partie des équipes intéressées pour récupérer le Sang et Or, qui sera en fin de contrat en juin 2026 dans le nord de la France. Une belle opportunité pour le club turc mais également pour le club français, qui peut espérer 3 millions d'euros dans cette opération. A noter que la direction du RC Lens a aussi proposé une offre de prolongation de contrat à Saïd, qui va désormais devoir peser le pour et le contre. Pour le moment, son entourage veut étudier le marché et les offres faites. Tout semble ouvert le concernant même si un départ serait assurément un gros coup dur sportif pour Pierre Sage.

W. Saïd France • Âge 30 • Attaquant Ligue 1 Matchs 11 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Tout porte à croire que si Saïd partait dans quelques semaines, alors la direction lensoise se mettra au travail afin de lui trouver le meilleur remplaçant possible. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le natif de Noisy-le-Grand aura à coeur d'aider son club actuel à continuer sa belle série. Le week-end prochain en Ligue 1, le RC Lens sera aux prises avec l'AS Monaco, un concurrent direct pour les places européennes.