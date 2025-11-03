ICONSPORT_275926_0074

Panique à Lens, un titulaire va partir

Lens03 nov. , 21:30
parHadrien Rivayrand
0
Le RC Lens réalise pour le moment une très belle saison en Ligue 1. Les Sang et Or comptent notamment sur une belle force collective depuis quelques semaines. 
A Lens, tout va pour le mieux en cette nouvelle saison de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage sont 3es et peuvent rêver en grand. L'ancien entraineur de l'OL veut absolument compter sur une grande force collective pour terminer le plus haut possible dans quelques mois. Mais le football a sa propre réalité et l'hiver prochain, le RC Lens pourrait perdre certains joueurs très importants. Wesley Saïd est concerné, lui qui ne manque pas de clubs intéressés sur le marché des transferts. 

Wesley Saïd, la peur grandit à Lens 

Selon les informations de Africa Foot, Trabzonspor fait notamment partie des équipes intéressées pour récupérer le Sang et Or, qui sera en fin de contrat en juin 2026 dans le nord de la France. Une belle opportunité pour le club turc mais également pour le club français, qui peut espérer 3 millions d'euros dans cette opération. A noter que la direction du RC Lens a aussi proposé une offre de prolongation de contrat à Saïd, qui va désormais devoir peser le pour et le contre. Pour le moment, son entourage veut étudier le marché et les offres faites. Tout semble ouvert le concernant même si un départ serait assurément un gros coup dur sportif pour Pierre Sage. 
W. Saïd

W. Saïd

FranceFrance Âge 30 Attaquant

Ligue 1

Matchs11
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Tout porte à croire que si Saïd partait dans quelques semaines, alors la direction lensoise se mettra au travail afin de lui trouver le meilleur remplaçant possible. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le natif de Noisy-le-Grand aura à coeur d'aider son club actuel à continuer sa belle série. Le week-end prochain en Ligue 1, le RC Lens sera aux prises avec l'AS Monaco, un concurrent direct pour les places européennes. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275409_0091
PSG

PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée

ICONSPORT_275481_0008
OL

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

balzaretti ne pense plus au psg iconsport ipp 190812 08 0441231
OM

L'OM va aider Benatia, un renfort surprise débarque

Fil Info

23:00
PSG : Désiré Doué finalement absent deux mois et demi ?
22:45
L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:30
Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle
22:00
L'OM va aider Benatia, un renfort surprise débarque
21:00
ASSE : Horneland viré, les Verts n’attendent que ça
20:30
OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer
20:00
PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or
19:32
L1 : Le programme de la 17e journée dévoilé avec le derby parisien

Derniers commentaires

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

Qu'ils gardent Endruck. Nous on prend Endrick. C'est du gagnant-gagnant !

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Pourquoi il vient parler celui-là ? Qu'il se concentre sur son équipe qui n'a pas réussi à faire trembler un OL réduit à 10 tout le match et qui s'est même fait dominer en 1ère.

PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or

Il le mérite sans contestation

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

Déjà qu'ils se font dessus face aux petits...

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

"On enchaîne pas mal de matchs avec un calendrier qui n'est pas juste pour nous" Mais personne ne vous a forcé à jouer l'Europe mon coco ! C'est pas la faute du PFC de ne pas jouer l'Europe ! On a joué des équipes aussi privés d'Europe et on n'a pas chialé. Quant à nos calendriers d'avant rencontre c'est pareil on s'est battu pour être en Ldc pendant que Lyon a payé pour avoir que l'Europa avec les inconvénients qui vont avec , c'est la faute de personne à part du club.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading