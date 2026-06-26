Officiel : Michael Cuisance signe au RC Lens

Recrue d’envergure au RC Lens, où on mise beaucoup sur Michael Cuisance. L’ancien joueur du Bayern Munich et de l’OM, qui s’est relancé en D2 allemande à Berlin, a rejoint les « Sang et Or » pour compenser les départs au milieu de terrain. Il a signé jusqu'en 2030 dans le cadre d'un transfert à 3,5 ME.

« Michaël Cuisance est doté de grandes qualités techniques et d'un volume de jeu qui font de lui un joueur parfaitement compatible avec l'identité de jeu du club. Ses deux dernières saisons pleines témoignent de sa progression », a livré Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens.