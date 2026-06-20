Ligue1+ va mettre le feu au RC Lens

Ligue1+ a réalisé un incroyable documentaire en inside au RC Lens tout au long de la saison. Un extrait montrant les joueurs en train de négocier des primes de match fait énormément réagir sur les réseaux sociaux.

Le Racing Club de Lens a réussi une saison historique en se hissant à la deuxième place de la Ligue 1 en 2025-2026 et en remportant la Coupe de France. Un chef d’oeuvre collectif incarné par le directeur sportif Jean-Louis Leca, l’entraîneur de l’époque Pierre Sage et par un groupe de joueurs qui a réussi à se surpasser pour atteindre un niveau que personne n’aurait pu imaginer. Ligue1+ a eu le nez creux en négociant avec le RC Lens la réalisation d’un documentaire en inside au plus proche des acteurs du club tout au long de la saison.

Celui-ci est déjà disponible et a beaucoup plu aux amateurs du club nordiste et aux amoureux du football en général. Une scène dont l’extrait a été publié sur les réseaux sociaux fait néanmoins beaucoup réagir. Dans celle-ci, on peut voir Florian Thauvin, Adrien Thomasson, Florian Sotoca et Jonathan Gradit négocier des primes de match avec Jean-Louis Leca. Un extrait qui passe mal chez certains internautes et qui ternit un peu l’image des joueurs lensois après cette saison pourtant magnifique.

Ils sont hors-sol

« J'ai du mal avec ça , ils sont déjà grassement payé et ça négocie des primes pour performer », « Tu es payé des dizaines et des dizaines de milliers d’euros mais il te faut une prime pour être motivé ou pour te récompenser la folie », « J'ai adoré le reportage mais ce moment-là, je pense qu'il fait tâche. Il y a des choses qui devraient rester dans les vestiaires. Des gens se privent pour payer leurs places et eux discutent pour trouver une enveloppe de motivation pour gagner un match » ou encore « Quand thomasson dis 3000€ c'est pas beaucoup. Ba viens faire un travail normal et tu vas voir que 3k c'est beaucoup. Wow ils sont hors sol » et « J’imagine un reportage comme ça mais sur la saison de l’OM, je rigole tout seul depuis 5 minutes » peut-on lire sur X.

Le reportage a été salué sur les réseaux sociaux mais cette scène fait énormément débat. De là à donner une image plus négative du RC Lens et de ses joueurs ? Chacun se fera évidemment son propre avis même si personne n’ignore que ce genre de scène existe dans tous les clubs, peu importe la taille et les objectifs de ceux-ci.