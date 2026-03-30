Lens : Un mercato sans faute, c’est du jamais vu

Toujours en course pour le titre de champion de France, le Racing Club de Lens impressionne. Les Sang et Or profitent du travail de leur entraîneur Pierre Sage, mais aussi de la direction sportive qui a visé juste dans son recrutement l’été dernier.

Quoi qu’il arrive, le Racing Club de Lens sera la belle surprise de cette saison en Ligue 1 . Les Sang et Or ne soulèveront peut-être pas le trophée en fin d’exercice. Mais personne ne s’attendait à les voir rivaliser avec le Paris Saint-Germain jusque dans le sprint final, le tout avec une qualité de jeu très appréciée. L’entraîneur Pierre Sage a en effet bâti une équipe à la fois séduisante et efficace. Il est clair que la direction ne s’était pas trompée en lui confiant les commandes l’été dernier. Et c’est loin d’être le seul choix payant.

Après la nomination de l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, les dirigeants lensois avaient enchaîné avec d’excellentes pioches sur le marché des transferts. De Florian Thauvin au gardien Robin Risser, en passant par le buteur Odsonne Edouard, le défenseur Samson Baidoo, la machine à centres Matthieu Udol ou encore la révélation Mamadou Sangaré, on peut dire que le directeur sportif Jean-Louis Leca a frappé fort. D’où les félicitations méritées signées Gervais Martel.

« Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Joseph (Oughourlian, le président et propriétaire), Benjamin (Parrot, le directeur général) et Jean-Louis ont fait un travail remarquable sur le mercato, a applaudi l’ancien président lensois dans La Voix du Nord. Je ne me souviens pas avoir vu un mercato sans erreurs comme celui-là. Et je peux dire que c’est compliqué, ça oui ! Pour l’année prochaine, je ne me fais pas de souci, mais pour être beau, il faut souffrir. On a des gens posés, réfléchis, qui ne font pas n’importe quoi. » Avec une probable qualification en Ligue des Champions, Lens disposera de moyens supplémentaires pour se renforcer.