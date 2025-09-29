ICONSPORT_272230_0243
Florian Thauvin

Lens : Thauvin fait une annonce à Didier Deschamps

Lens29 sept. , 16:10
parCorentin Facy
Homme fort du RC Lens en ce début de saison, Florian Thauvin a encore réalisé une prestation haut de gamme contre Rennes dimanche soir. De quoi lui donner envie de regoûter à l’équipe de France.
Après avoir fait son grand retour en Ligue 1, Florian Thauvin se verrait bien revenir… en équipe de France. Auteur de deux buts cette saison avec le RC Lens, l’attaquant de 32 ans n’a pas encore fait une croix sur les Bleus. De retour en Ligue 1 après un passage réussi en Italie, le natif d’Orléans compte bien faire le maximum cette saison pour donner envie à Didier Deschamps de le convoquer de nouveau. Le champion du monde 2018, élu meilleur joueur du match contre Rennes dimanche soir au Roazhon Park, n’a pas caché après le match nul de son équipe qu’il rêvait de revenir en équipe de France.
Un objectif qu'il garde dans un coin de la tête alors que se dispute la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis en juin prochain. « Moi aussi, j’aimerais bien. Quand on travaille, on met énormément de choses en place au quotidien, et quand on est performant, on a envie de rêver. C’est quelque chose qui se mérite. Après, ce n’est pas à moi de le dire » a lancé Florian Thauvin avant de poursuivre. « Je ne réserve pas de vacances, on verra. J’ai une famille, donc quand on a une famille et des enfants, on est obligé de s’organiser un minimum. On verra ce qui se passera, mais d’ici là, il y a encore beaucoup de temps » a détaillé Florian Thauvin.
L'ancien attaquant de l'OM rêve secrètement d'un retour en équipe de France malgré une concurrence démentielle dans le secteur offensif chez les Bleus avec des joueurs du calibre de Mbappé, Dembélé, Barcola, Doué ou encore Akliouche et Olise. Avec son expérience des Bleus et son excellente mentalité pour accepter un rôle de doublure comme il l’avait prouvé au Mondial 2018, Florian Thauvin estime avoir ses chances de séduire Didier Deschamps. A n’en pas douter, le sélectionneur des Bleus observera avec attention les performances du n°10 du RC Lens tout au long de la saison.
Derniers commentaires

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

On en reparlera en fin de saison, pecno

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

Ben sur ce match tu n'avais qu'a regarder que Strasbourg jouer et pas l'OM, trou du cul !

L'OM trop fort pour la Ligue 1, Pierre Ménès s'incline

la sortie d Emegah a été préjudiciable à Strasbourg

Un nouvel attaquant au PSG pour affronter le Barça ?

Si cela se confirme, je validerais totalement cette idée, d'autant que l'international portugais est un attaquant de formation !

PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris

C'est le seul jeune avec le profil qu'aime Enrique. Donc faut pas hésiter à lui donner sa chance sans pression et peut-être qu'on aura une belle surprise. Déçu il est laissé partir sangaré sans lui donner de chance

