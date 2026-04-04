Lens : Thauvin est tombé amoureux

Joueur vedette du RC Lens, Florian Thauvin s'est fait une place très rapide dans le coeur des supporters des Sang et Or. Et c'est réciproque.

sur sa relation très spéciale avec les supporters lensois. S'il a une image détestable à Lille, après son éphémère passage chez les Dogues avant de signer à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin est devenu l'un des chouchous de Bollaert. A quelques heures du déplacement à Lille pour un derby bouillant puisque les deux équipes ont de gros objectifs, Flotov est revenu dans Le Parisien sur sa relation très spéciale avec les supporters lensois.

A 33 ans, l'international tricolore admet qu'en l'espace de quelques mois il est devenu un vrai ch'timi et qu'il se sent réellement très bien dans la région lensoise. Même s'il avoue à Olivier Giroud, qui l'a interrogé sur ce thème, ne jamais avoir goûté les spécialités locales, il se régale de cette relation avec le bouillant public lensois.

Thauvin adore les Lensois

« Le plus marquant — et ça n’a rien d’une légende —, c’est l’extrême gentillesse des gens. Ils sont avenants, empathiques, porteurs de belles valeurs. On retrouve tout cela à Bollaert, où il y a une vraie communion entre le public et les joueurs. L’ambiance y est familiale, bon enfant, toujours positive. Dès que j’ai posé le pied ici, je me suis senti adopté. Ça m’a mis dans un bon mood », reconnaît Florian Thauvin, qui va avoir très probablement le bonheur de jouer la prochaine Ligue des champions sous le maillot des Sang et Or.