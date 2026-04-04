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Lens : Thauvin est tombé amoureux

Lens04 avr. , 9:40
parClaude Dautel
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Joueur vedette du RC Lens, Florian Thauvin s'est fait une place très rapide dans le coeur des supporters des Sang et Or. Et c'est réciproque. 
S'il a une image détestable à Lille, après son éphémère passage chez les Dogues avant de signer à l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin est devenu l'un des chouchous de Bollaert. A quelques heures du déplacement à Lille pour un derby bouillant puisque les deux équipes ont de gros objectifs, Flotov est revenu dans Le Parisien sur sa relation très spéciale avec les supporters lensois.
A 33 ans, l'international tricolore admet qu'en l'espace de quelques mois il est devenu un vrai ch'timi et qu'il se sent réellement très bien dans la région lensoise. Même s'il avoue à Olivier Giroud, qui l'a interrogé sur ce thème, ne jamais avoir goûté les spécialités locales, il se régale de cette relation avec le bouillant public lensois.

Thauvin adore les Lensois

« Le plus marquant — et ça n’a rien d’une légende —, c’est l’extrême gentillesse des gens. Ils sont avenants, empathiques, porteurs de belles valeurs. On retrouve tout cela à Bollaert, où il y a une vraie communion entre le public et les joueurs. L’ambiance y est familiale, bon enfant, toujours positive. Dès que j’ai posé le pied ici, je me suis senti adopté. Ça m’a mis dans un bon mood », reconnaît Florian Thauvin, qui va avoir très probablement le bonheur de jouer la prochaine Ligue des champions sous le maillot des Sang et Or.
En attendant, ce samedi soir, il doit s'attendre à un accueil particulièrement houleux du côté du stade Pierre-Mauroy car s'il est entré dans les cœurs lensois, Florian Thauvin suscite toujours une haine tenace du côté de Lille. Car dans la Voix du Nord, les fans du LOSC promettent l'enfer au joueur du RC Lens. « Ce samedi, on lui rappelle qu’à Lille, on n’oublie rien. Sifflets dès l’échauffement, banderoles, chants… Qu’il ressente le poids du stade », promet un fan du LOSC.

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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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