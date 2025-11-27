Lens tente un gros coup mercato à Monaco

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus
Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...
pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu
ma pathetique vie tu en reverais. Pourquoi 1997 ? parce que en 96 l'OM etait en ligue 2 tout simplement. Tu dis que lyon a existé 10 ans , alors je te montre que sur 28 ans l'OL est largement devant l'OM
les memes qui disent que l'Arena auraient été rentables citiquaient Aulas d'etre un agent immobilier, un promotteur ou un marchand de bien et plus un president de club
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading