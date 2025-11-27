ICONSPORT_275440_0148

Lens tente un gros coup mercato à Monaco

Lens27 nov. , 15:30
parCorentin Facy
En fin de contrat avec l’AS Monaco en juin prochain, Krépin Diatta est courtisé en Ligue 1. Le RC Lens est notamment sur les rangs pour accueillir l’international sénégalais lors du prochain mercato.
Acheté par l’AS Monaco en provenance de Bruges pour 16 millions d’euros en 2021, Krépin Diatta a soufflé le chaud et le froid en Principauté. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 depuis son arrivée, l’international sénégalais a surtout été baladé à plusieurs postes. Attaquant puis piston et de plus en plus utilisé en tant que latéral, le Sénégalais de 26 ans a peu de chances de prolonger son contrat avec l’ASM, qui expire en juin prochain. Un départ se profile pour le natif de Dakar et en Ligue 1, son profil attise les convoitises.
Le site Africa Foot nous apprend que Pierre Sage est très attentif à la situation de Krépin Diatta. L’entraîneur du RC Lens, qui joue avec Ruben Aguilar en tant que piston droit, verrait d’un très bon oeil la possible arrivée du joueur de l’AS Monaco pour concurrencer l’ancien défenseur de Montpellier. L’opportunité de le recruter gratuitement en tant que joueur libre est belle et pour Lens, faire venir un joueur de cette expérience (18 matchs de Ligue des Champions, 14 matchs d’Europa League) n’est pas négligeable. Un départ dès le mercato hivernal n’est pas non plus à exclure.

Krépin Diatta dans le viseur de Lens

En effet, l’AS Monaco est ouvert à un transfert en janvier afin de récupérer une indemnité de transfert, même si elle est faible, avec le départ de Krépin Diatta. Une opportunité qui peut intéresser Lens, à condition bien sûr que le prix soit raisonnable. La concurrence risque néanmoins d’être rude pour les Sang et Or puisque le média spécialisé nous apprend que des clubs saoudiens dont l’identité n’a pas filtré sont également sur les rangs. Reste qu’à seulement 26 ans, Krépin Diatta donne sa priorité à l’Europe selon Africa Foot. De quoi faire espérer les supporters et les dirigeants du RC Lens, qui pourraient réaliser une vraie belle opération en Ligue 1 en faisant venir un joueur de ce calibre, dont le profil semble coller à 100% avec ce que recherche Pierre Sage.
Loading