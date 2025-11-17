Lens : Pierre Sage rend dingue le Bayern Munich

Auteur d’un mercato malin l'été dernier et efficace au vu des résultats, le RC Lens continue de scruter les jeunes talents. Pierre Sage a flashé sur un joueur marocain dont le profil plait aussi beaucoup au Bayern Munich.

Le RC Lens n’a plus de gros moyens financiers à mettre à sa disposition sur le marché des transferts, mais les Sang et Or ont de belles idées. Le Racing l’a prouvé l’été dernier en faisant venir des joueurs comme Thauvin, Edouard ou encore Sangaré et Baidoo. Le mercato de Lens est pour l’instant un sans-faute au vu des résultats et des performances des joueurs. L’idée est de continuer en ce sens et dans cette optique, Lens a identifié un nouveau talent à fort potentiel. A en croire les informations du site Africa Foot, le club entraîné par Pierre Sage est très chaud pour recruter Anisse Saidi.

L’avant-centre marocain de 17 ans évolue pour l’instant à San Diego aux Etats-Unis, mais il ne devrait pas s’y attarder au vu de son talent et de son potentiel jugé immense. La preuve, Lens aurait déjà débuté des négociations pour le faire venir dès le mois de janvier. Pierre Sage est séduit par sa progression et par son profil. Mais dans ce dossier, l’entraîneur de l’OL a un concurrent XXL : le Bayern Munich. Le club bavarois s’est séparé de Mathys Tel et cherche un avant-centre pour doubler le poste d’Harry Kane à l’avenir.

Lens s'attaque à une cible du Bayern

Le champion d’Allemagne a également coché le nom d’Anisse Saidi, au même titre d’ailleurs que l’Ajax Amsterdam. Le média spécialisé nous apprend que le Bayern et l’Ajax suivent Saidi depuis plusieurs mois. Reste que pour l’heure, c’est le RC Lens qui a pris les devants dans ce dossier en entamant dès à présent des négociations concrètes pour le faire venir. Valorisé à seulement 350.000 euros par le site Transfermarkt, Anisse Saidi représente une vraie opportunité de marché pour les Sang et Or. Reste à voir si le Bayern Munich s’activera dans les semaines à venir pour boucler la venue d’un talent ardemment souhaité par Pierre Sage dans le Nord.