Lens accepte de laisser partir Pierre Sage

Auteur d’une saison époustouflante avec Lens, deuxième de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, Pierre Sage est très courtisé. Son président Joseph Oughourlian ne fera aucune folie financière pour le retenir.

La saison 2025-2026 était la sienne. Pierre Sage a tout raflé avec Lens : seconde place en Ligue 1 derrière l’intouchable PSG, Coupe de France après une victoire 3-1 en finale contre Nice et trophée UNFP de meilleur entraîneur de la saison. Les Sang et Or ne pouvaient pas rêver mieux avec l’ancien Lyonnais sur le banc. Très apprécié de ses joueurs et du public lensois, Pierre Sage a fait l’unanimité tout au long de la saison du côté de Bollaert et forcément, le club artésien se projette avec l’entraîneur de 47 ans pour le futur… à condition que le natif de Lons-le-Saunier soit toujours là.

Après la finale de la Coupe de France, Pierre Sage a avoué de très nombreux contacts, confiant néanmoins qu’il allait « essayer » d’honorer son contrat. L’ancien Lyonnais est très convoité… de quoi faire paniquer le RC Lens et son patron Joseph Oughourlian ? Pas vraiment. Dans les colonnes de L’Equipe, le propriétaire des Sang et Or s’est voulu très rationnel et surtout catégorique : Lens ne fera aucune folie financière pour retenir Pierre Sage lors de cette intersaison.

Lens ne fera aucune folie pour retenir Sage

« Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre, comme n'importe quel joueur de Lens, est aujourd'hui très convoité » a reconnu Joseph Oughourlian avant de poursuivre. « Et ces gens savent qu'on ne fera pas de folies et qu'on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on s'est fixé au niveau du club » a-t-il conclu, très ferme, pour que tout le monde comprenne bien que malgré sa qualification en Ligue des Champions et la manne financière de la part de l’UEFA que cela va engendrer, le RC Lens n’avait pas du tout l’intention de vivre au-dessus de ses moyens et de faire quelconque folie pour retenir son entraîneur ou ses joueurs.

Comme l’été dernier, les Sang et Or pourraient vendre à tour de bras en cas de grosses offres. Cela concerne aussi leur entraîneur. La question est maintenant de savoir si Pierre Sage, malgré de très nombreuses convoitises, fera le choix de rester au moins un an de plus à Bollaert.