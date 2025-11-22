ICONSPORT_276602_0052

Lens : Pierre Sage reçoit une mauvaise nouvelle

Pierre Sage espérait peut-être des recrues lors du mercato hivernal, mais l’entraîneur du RC Lens ne doit pas s’attendre à de gros changements. Au milieu de terrain, il n’y aura en tout cas aucun renfort.
Troisième de Ligue 1 avant le début de la 13e journée, le Racing Club de Lens réalise un début de saison épatant avec Pierre Sage à sa tête. Les Sang et Or affichent un rythme de prétendant à la Ligue des Champions avec quatre victoires lors des cinq derniers matchs. La réception de Strasbourg ce samedi après-midi sera un vrai choc du haut de tableau puisque les Alsaciens sont quant à eux quatrièmes. Un match pour lequel Pierre Sage va encore s’appuyer sur Mamadou Sangaré et sur Adrien Thomasson au milieu de terrain.

Un mercato très calme à Lens cet hiver

Un duo performant qui permet à Lens de voyager tranquille sur toutes les pelouses de Ligue 1. Derrière les deux titulaires indiscutables au poste, les solutions sont moins nombreuses. Néanmoins, il n’y aura aucune recrue au milieu de terrain au RC Lens durant le mercato de janvier selon les informations du site spécialisé AllezLens. « Le RC Lens n’ira pas au marché cet hiver pour renforcer son milieu de terrain. Et pour cause : le vivier est dense, même si la hiérarchie est aujourd’hui aussi claire qu’impitoyable » explique le média, affirmant que le staff lensois a confiance dans le jeune Andrija Bulatovic, 18 ans, et qui fait office de doublure n°1 en cas d’absence de Thomasson ou de Sangaré.
« Florian Sotoca, repositionné en relayeur face à Monaco, pourrait aussi dépanner (…) Hamzat Ojediran et Fodé Sylla complètent la liste mais restent en retrait malgré les louanges du coach. Le RC Lens assume de miser sur ses jeunes et sa rotation interne. Pas de renfort prévu donc » ajoute le média, pour qui Pierre Sage ne va voir débarquer aucun renfort au milieu de terrain cet hiver. Reste à voir si l’ancien entraîneur de l’OL obtiendra une recrue à un autre poste, chose qui n’est pas actée et qui n’a finalement rien de dramatique au vu du début de saison exceptionnel du club nordiste.
0
Loading