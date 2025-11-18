ICONSPORT_272084_0065

Rennes et Lens font enrager l'OL au mercato

Ligue 118 nov. , 10:40
parCorentin Facy
0
Lens et Rennes ont flashé sur Kévin Danois, milieu de terrain de 21 ans évoluant à l’AJ Auxerre, dans l’optique du prochain mercato estival. De quoi rendre jaloux l’OL, également sur le coup malgré ses moyens limités.
Brillant depuis le retour de l’AJ Auxerre en Ligue 1, Kévin Danois commence à se faire un nom auprès des recruteurs des clubs plus huppés en France. Le milieu de terrain de 21 ans a notamment tapé dans l’oeil de l’Olympique Lyonnais. Comme révélé il y a quelques semaines, le club rhodanien est attentif aux performances de l’international espoirs français, perçu par les dirigeants de l’OL comme un potentiel renfort au milieu de terrain pour la saison prochaine.
La donne sera toutefois difficile pour les Gones sur le plan financier puisque l’AJA réclame au moins 10 millions d’euros pour se séparer de son joueur sous contrat jusqu’en juin 2029. Autre élément qui risque de compliquer la donne pour Lyon, la forte concurrence d’autres clubs de Ligue 1 sur ce dossier. Et pour cause, le site Média Foot nous apprend que le RC Lens ainsi que le Stade Rennais sont eux aussi très intéressés par Kévin Danois.

Kévin Danois affole la Ligue 1 

Les deux clubs ont coché le nom du milieu de terrain français pour le mercato estival de 2026 et tenteront donc leur chance même si du côté de l’AJ Auxerre, la volonté est toujours de conserver celui qui est perçu par Christophe Pélissier comme le taulier du milieu de terrain. En prolongeant son joueur jusqu’en 2029, l’AJA a verrouillé Kévin Danois et les dirigeants bourguignons espèrent que cela suffira pour le conserver un an de plus.
Il y a toutefois fort à parier qu’en cas de proposition ferme de Lens et de Rennes, voire de Lyon, trois clubs qui jouent régulièrement les places européennes, le joueur formé à Auxerre sera tenté d’aller voir plus haut et de quitter la Bourgogne. Reste maintenant à voir quel club de Ligue 1 sera le plus chaud et le plus offrant pour faire craquer le pensionnaire de l’Abbé Deschamps. Tout en sachant qu’en cas de descente en Ligue 2 pour Auxerre, un transfert deviendra inévitable et la valeur marchande de Kévin Danois s’effondrera pour le plus grand bonheur de ses courtisans.
0
