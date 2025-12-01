ICONSPORT_276602_0051
Pierre Sage - RC Lens

Lens : Pierre Sage ou Franck Haise, il fait la comparaison

Lens01 déc. , 9:20
parClaude Dautel
0
Après sa victoire dimanche à Angers, le RC Lens est le nouveau leader de la Ligue 1. Pierre Sage a droit à une vague d'éloges de la part de tout le monde.
Viré par John Textor de son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais en début d'année, Pierre Sage a rapidement tourné la page. Mais en s'installant sur le banc lensois, l'entraîneur français dont les méthodes avaient été louées à l'OL n'a rien perdu de son efficacité. Car à l'entame du mois de décembre, ce sont bien les Sang et Or qui sont leaders du classement de Ligue 1. Alors que l'on ne parle que du duel entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, Lens a fait son petit bonhomme de chemin et occupe ce lundi le fauteuil de leader du championnat. Cela vaut à Pierre Sage des compliments plus que chaleureux, au moment où son équipe domine la Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis 20 ans. Dans L'Equipe du Soir, Régis Brouard a dit tout le bien qu'il pensait du technicien lensois.

Pierre Sage n'est pas Franck Haise, et ça marche

« Chaque entraîneur ne connaît pas ses limites, et là il sortait du confort qu’il y a dans un club comme l’Olympique Lyonnais où il avait ses repères. Même s’il y avait Textor, il était focus sur son travail. Désormais, je pense qu’avec n’importe quel effectif, il s’en sortira très bien. Il parle de foot en fait, et je pense que les joueurs ont besoin qu’on leur parle de foot. Il est dans une forme de cohérence, de projet de jeu, et il a l’écoute de ses joueurs. Je trouve que Pierre Sage transpire le foot, a confié Régis Brouard, consultant de la chaîne L’Equipe et entraîneur du FC Rouen. Et ce dernier d’évoquer la différence entre Pierre Sage et Franck Haise, l'un des prédécesseurs de Sage sur le banc du RC Lens. Pierre Sage est plus concentré sur son jeu et son équipe que Franck Haise, qui est très attaché au rapport avec les gens, et peut-être trop proche quand les résultats ne suivent pas. Pierre Sage a cette qualité et cela lui réussit. Il ressemble un peu à Régis Le Bris de ce côté-là. »
Avec un calendrier qui verra Lens croiser la route de Nantes et de Nice avant la trêve de fin d'année, la belle histoire de Pierre Sage et des Sang et Or pourrait durer jusqu'au début de l'année 2026 au moins. Une sacrée aventure que personne n'avait vu venir, même chez les plus fous des supporters lensois.
0
Derniers commentaires

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Ce qui est génant c'est la non uniformité je veux bien que chaque cas soit individualisé mais là il faut avouer que ce n'est à y rien comprendre

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Sweet.... dans notre ancien foot sans var qui me manque , il n'y a jamais rouge, HATEBOER baisse beaucoup la tete, le pied n'est pas si haut, le jaune suffisait amplement, l'arbitre avait pris la bonne décision... LA VAR rajoute des problemes, en revenant sur cette action ou il n'y avait pas d'erreur manifeste en mettant jaune..ENFIN BON TU ES DE MAUVAISE FOI pour le coup...

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

D'accord donc tt vas bien.. On a le droit de faire des mains ds la surface, de mettre des béquilles, de tacler sur le protège mais si ça ne reste pas, ça glisse c'est bon, de faire des pieds hauts sur les adversaires. Quel exemple pr les jeunes !!! Quelle lucidité de ta part... Tu m'étonnes que le monde part en couille..

L1 : L'OM perd la tête sur le fil

Ligue1+ tu connais? Tu as changé d'excuses? Ce n'est plus les équipes bis, ter etc... qui sont la cause de vos défaites?

L1 : Kita démonte l'arbitre d'OL-Nantes

Non il n'y a jamais rouge si tu as joué au football Sweet, c'est fou de pas avouer ça en fait... Mais bon.. toi hein.. on te connait...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading