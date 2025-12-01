Lens : Pierre Sage ou Franck Haise, il fait la comparaison

Après sa victoire dimanche à Angers, le RC Lens est le nouveau leader de la Ligue 1. Pierre Sage a droit à une vague d'éloges de la part de tout le monde.

L'Equipe du Soir, Régis Brouard a dit tout le bien qu'il pensait du technicien lensois. Viré par John Textor de son poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais en début d'année, Pierre Sage a rapidement tourné la page. Mais en s'installant sur le banc lensois, l'entraîneur français dont les méthodes avaient été louées à l'OL n'a rien perdu de son efficacité. Car à l'entame du mois de décembre, ce sont bien les Sang et Or qui sont leaders du classement de Ligue 1 . Alors que l'on ne parle que du duel entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, Lens a fait son petit bonhomme de chemin et occupe ce lundi le fauteuil de leader du championnat. Cela vaut à Pierre Sage des compliments plus que chaleureux, au moment où son équipe domine la Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis 20 ans. DansRégis Brouard a dit tout le bien qu'il pensait du technicien lensois.

Pierre Sage n'est pas Franck Haise, et ça marche

« Chaque entraîneur ne connaît pas ses limites, et là il sortait du confort qu’il y a dans un club comme l’Olympique Lyonnais où il avait ses repères. Même s’il y avait Textor, il était focus sur son travail. Désormais, je pense qu’avec n’importe quel effectif, il s’en sortira très bien. Il parle de foot en fait, et je pense que les joueurs ont besoin qu’on leur parle de foot. Il est dans une forme de cohérence, de projet de jeu, et il a l’écoute de ses joueurs. Je trouve que Pierre Sage transpire le foot, a confié Régis Brouard, consultant de la chaîne L’Equipe et entraîneur du FC Rouen. Et ce dernier d’évoquer la différence entre Pierre Sage et Franck Haise, l'un des prédécesseurs de Sage sur le banc du RC Lens. Pierre Sage est plus concentré sur son jeu et son équipe que Franck Haise, qui est très attaché au rapport avec les gens, et peut-être trop proche quand les résultats ne suivent pas. Pierre Sage a cette qualité et cela lui réussit. Il ressemble un peu à Régis Le Bris de ce côté-là. »

Avec un calendrier qui verra Lens croiser la route de Nantes et de Nice avant la trêve de fin d'année, la belle histoire de Pierre Sage et des Sang et Or pourrait durer jusqu'au début de l'année 2026 au moins. Une sacrée aventure que personne n'avait vu venir, même chez les plus fous des supporters lensois.