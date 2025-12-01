Lens : Pierre Sage ou Franck Haise, il fait la comparaison

Ce qui est génant c'est la non uniformité je veux bien que chaque cas soit individualisé mais là il faut avouer que ce n'est à y rien comprendre
Sweet.... dans notre ancien foot sans var qui me manque , il n'y a jamais rouge, HATEBOER baisse beaucoup la tete, le pied n'est pas si haut, le jaune suffisait amplement, l'arbitre avait pris la bonne décision... LA VAR rajoute des problemes, en revenant sur cette action ou il n'y avait pas d'erreur manifeste en mettant jaune..ENFIN BON TU ES DE MAUVAISE FOI pour le coup...
D'accord donc tt vas bien.. On a le droit de faire des mains ds la surface, de mettre des béquilles, de tacler sur le protège mais si ça ne reste pas, ça glisse c'est bon, de faire des pieds hauts sur les adversaires. Quel exemple pr les jeunes !!! Quelle lucidité de ta part... Tu m'étonnes que le monde part en couille..
Ligue1+ tu connais? Tu as changé d'excuses? Ce n'est plus les équipes bis, ter etc... qui sont la cause de vos défaites?
Non il n'y a jamais rouge si tu as joué au football Sweet, c'est fou de pas avouer ça en fait... Mais bon.. toi hein.. on te connait...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
