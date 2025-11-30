L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

14e journée de Ligue 1

Le Havre - Lille : 0-1

Lorient - Nice : 3-1

Angers - Lens : 1-2

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du SCO d’Angers. Les Sang et Or avaient l’occasion de prendre la tête du championnat devant le PSG et l’OM.

Le RC Lens est bien surprenant cette saison en Ligue 1 et compte bien titiller le PSG et l’OM le plus longtemps possible en tête du classement. Ce dimanche, les hommes de Pierre Sage étaient en déplacement sur la pelouse du SCO. Et avec les mauvais résultats du PSG et de l’OM, les Sang et Or avaient une belle opportunité de prendre la tête. Le club artésien a très vite mis les ingrédients qu’il fallait pour prendre le jeu à son compte. Au terme d’une première période maitrisée, le RC Lens ouvrira d'ailleurs logiquement le score grâce à Florian Thauvin (45e).

Lens a eu chaud mais s'impose

En seconde période, les troupes du RCL ont continué à mettre la pression sur un SCO qui paraissait largement prenable. Et c’est encore l'insaisissable Florian Thauvin qui fera le break à un quart d’heure de la fin du match. Si Lens pensait d’ailleurs vivre une fin de rencontre tranquille, il n’en aura cependant rien été. Quelques minutes après le but du break de Thauvin, Harouna Djibirin réduira la marque. Et le SCO a même cru obtenir un penalty quelques minutes plus tard, mais le contact limite aura été revu à la VAR, qui a décidé d'annuler la sanction contre les Sang et Or.

Au classement, le RC Lens prend donc la première place (1er, 31 points) de Ligue 1 au soir de la 14e journée. Angers est de son côté 12e avec 16 points au compteur.

Nice continue de s'enfoncer

Dans les autres rencontres du jour, Nice (10e, 17 points) a encore coulé en Ligue 1. Cette fois sur la pelouse du FC Lorient (15e, 15 points). Les Aiglons avaient pourtant ouvert le score avant d’encaisser trois buts de la part des Merlus. Enfin, le LOSC (4e, 26 points) a réalisé une petit exploit sur la pelouse du Havre (14e, 14 points). Les Dogues ont en effet dû composer avec le carton rouge donné à Ayyoub Bouaddi à la 51e minute suite à une contre-attaque rapide des Normands. Mais à la 88e minute, l'intenable Hamza Igamane crucifiera la formation de Didier Digard, pourtant très méritante ce dimanche.