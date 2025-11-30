ICONSPORT_278593_0104

L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

Ligue 130 nov. , 19:13
parHadrien Rivayrand
2
14e journée de Ligue 1
Le Havre - Lille : 0-1
Lorient - Nice : 3-1
Angers - Lens : 1-2
Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du SCO d’Angers. Les Sang et Or avaient l’occasion de prendre la tête du championnat devant le PSG et l’OM.
Le RC Lens est bien surprenant cette saison en Ligue 1 et compte bien titiller le PSG et l’OM le plus longtemps possible en tête du classement. Ce dimanche, les hommes de Pierre Sage étaient en déplacement sur la pelouse du SCO. Et avec les mauvais résultats du PSG et de l’OM, les Sang et Or avaient une belle opportunité de prendre la tête. Le club artésien a très vite mis les ingrédients qu’il fallait pour prendre le jeu à son compte. Au terme d’une première période maitrisée, le RC Lens ouvrira d'ailleurs logiquement le score grâce à Florian Thauvin (45e).

Lens a eu chaud mais s'impose 

En seconde période, les troupes du RCL ont continué à mettre la pression sur un SCO qui paraissait largement prenable. Et c’est encore l'insaisissable Florian Thauvin qui fera le break à un quart d’heure de la fin du match. Si Lens pensait d’ailleurs vivre une fin de rencontre tranquille, il n’en aura cependant rien été. Quelques minutes après le but du break de Thauvin, Harouna Djibirin réduira la marque. Et le SCO a même cru obtenir un penalty quelques minutes plus tard, mais le contact limite aura été revu à la VAR, qui a décidé d'annuler la sanction contre les Sang et Or.
Au classement, le RC Lens prend donc la première place (1er, 31 points) de Ligue 1 au soir de la 14e journée. Angers est de son côté 12e avec 16 points au compteur.

Nice continue de s'enfoncer 

Dans les autres rencontres du jour, Nice (10e, 17 points) a encore coulé en Ligue 1. Cette fois sur la pelouse du FC Lorient (15e, 15 points). Les Aiglons avaient pourtant ouvert le score avant d’encaisser trois buts de la part des Merlus. Enfin, le LOSC (4e, 26 points) a réalisé une petit exploit sur la pelouse du Havre (14e, 14 points). Les Dogues ont en effet dû composer avec le carton rouge donné à Ayyoub Bouaddi à la 51e minute suite à une contre-attaque rapide des Normands. Mais à la 88e minute, l'intenable Hamza Igamane crucifiera la formation de Didier Digard, pourtant très méritante ce dimanche.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_278391_0145
Rennes

Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_278594_0060
Premier League

PL : Chelsea et Arsenal se quittent bons amis

Fil Info

19:30
Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme
19:29
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
19:28
PL : Chelsea et Arsenal se quittent bons amis
19:00
PSG : Barcelone, Liverpool, Luis Enrique annonce son futur club
18:30
OM : Le prix hallucinant demandé pour O’Riley
18:00
Fake news sur Ligue 1+, il dément en bloc
17:30
Le PSG n'a jamais été aussi faible, Luis Enrique prend une décision radicale
17:04
Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

Derniers commentaires

Angers - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Le classement était évident, avec les faux pas du PSG et de l'OM.

L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

Ce ne sint pas les joueurs, qui en sont responsables, c'est le coatching des 10 dernières minutes, qui a fait exploser le club, avec une, très, très mauvaise vision.

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

👎👎

L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

Lens ils s avent tenir un résultat contrairement à L OM

OL : Satriano, une clause secrète très génante pour Lyon

C'est un joueur qui fait des efforts mais il a bcp de lacune a l'heure actuelle. il cadre peut et manque de puissance sur ses tetes mais oui ca se travail. Je pense malgré tout que ce n'est pas un attaquant fait pour jouer en point seul devant .. il est pour moi plus un 9 et demi qui pourrait tourner autour d'un attaquant qu'un vrai 9.. c'est surement son utilisation qui pose probleme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11132561219-7
18
Auxerre
914239820-12

Loading