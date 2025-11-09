Lens : Pierre Sage a créé un monstre, il applaudit

Lens a frappé un grand coup samedi en l'emportant 4-1 à Monaco et, ce de manière totalement logique. Nommé entraîneur des Sang et Or l'été dernier, Pierre Sage a déjà imprimé sa patte et récolte un concert de louanges de la part de Walid Acherchour.

Confronté à une cascade de blessures, le Paris Saint-Germain devra être très méfiant cette saison en Ligue 1. Si les Parisiens scrutent de manière attentive les résultats de l'OM, ils doivent désormais s'intéresser à ceux du RC Lens . A l'instar de Marseille, les Sang et Or ont dépassé le PSG samedi et de quelle manière ! Le club entraîné par Pierre Sage a laminé Monaco en Principauté 4-1. Les Artésiens ont rendu une copie presque parfaite face à un qualifié en Ligue des champions.

La leçon tactique de Sage à Pocognoli

Après ce match, les observateurs ont logiquement félicité le très influent Florian Thauvin qui a été de nouveau brillant. Ils ont aussi pensé à Wesley Saïd, auteur d'un magnifique doublé. Mais, difficile de ne pas inclure dans l'équation l'entraîneur Pierre Sage. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais a transformé le visage du RC Lens en quelques semaines. Walid Acherchour est conquis par le technicien lensois, mettant en avant sa grande maîtrise tactique et la qualité des productions de son équipe cette saison.

« J’ai adoré la performance de Lens, tant dans les intentions que dans la réalisation. Sur la première mi-temps, hormis la situation du penalty et Golovine qui part tout seul au but, je trouve qu’ils ont gagné leur bataille tactique. Pierre Sage a encore une fois très très bien bossé. Le rendu technique de cette équipe est de très haut niveau à l’échelle de la Ligue 1. […] Que dire de Lens ? Je trouve cette équipe hyper agréable à suivre. 25 points, ils sont premiers ex-aequo avec Marseille et ils méritent totalement. Il va falloir vraiment se méfier pour les concurrents car ça va être une équipe très sérieuse pour jouer les premiers rôles », a t-il analysé dans l'After Foot. De quoi donner quelques regrets aux supporters lyonnais, lesquels étaient déjà très frustrés de l'éviction injuste de Pierre Sage en janvier dernier.