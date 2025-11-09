Lens : Pierre Sage a créé un monstre, il applaudit

On est pas dupe il avait même conseillé à Lacazette de quitter Lyon
s'il a pas pris tolisso, c'est surement q'on a besoin de personne pour nettoyer la pelouse^^
il est mechant mr deschamps, ils sont mignons les joueurs de lyon!
et pourtant l'om est leader avant le match du psg....que dire de ce dernier alors, en suivant ta logique bien sur....
La Ligue 1 n'est pas plus arbitrée mal que les autres années et ça n'a pas empêché Monaco les années précédentes de finir en haut du classement ... il est difficile de croire que ça sera comme ça cette année au vu de leurs médiocres prestations. Donc NON la Ligue 1 n'est pas plus mal arbitrée c'est juste Monaco qui est plus mauvais et dieu c'est que cette Ligue voit son niveau niveler vers le bas quand on voit le nombre de défaites de l'OM (1er) après seulement quelques matchs c'est limite pathétique de médiocrité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
🗣 @walidacherchour totalement conquis par la prestation lensoise : "Pierre Sage a encore une fois très bien travaillé... Thauvin a sorti le costume ce soir, il a été très bon. Cette équipe est très agréable à suivre. Ils méritent totalement leur place."