ICONSPORT_276602_0052

Lens : Pierre Sage a créé un monstre, il applaudit

Lens09 nov. , 11:30
parMehdi Lunay
0
Lens a frappé un grand coup samedi en l'emportant 4-1 à Monaco et, ce de manière totalement logique. Nommé entraîneur des Sang et Or l'été dernier, Pierre Sage a déjà imprimé sa patte et récolte un concert de louanges de la part de Walid Acherchour.
Confronté à une cascade de blessures, le Paris Saint-Germain devra être très méfiant cette saison en Ligue 1. Si les Parisiens scrutent de manière attentive les résultats de l'OM, ils doivent désormais s'intéresser à ceux du RC Lens. A l'instar de Marseille, les Sang et Or ont dépassé le PSG samedi et de quelle manière ! Le club entraîné par Pierre Sage a laminé Monaco en Principauté 4-1. Les Artésiens ont rendu une copie presque parfaite face à un qualifié en Ligue des champions.

La leçon tactique de Sage à Pocognoli

Après ce match, les observateurs ont logiquement félicité le très influent Florian Thauvin qui a été de nouveau brillant. Ils ont aussi pensé à Wesley Saïd, auteur d'un magnifique doublé. Mais, difficile de ne pas inclure dans l'équation l'entraîneur Pierre Sage. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais a transformé le visage du RC Lens en quelques semaines. Walid Acherchour est conquis par le technicien lensois, mettant en avant sa grande maîtrise tactique et la qualité des productions de son équipe cette saison.
« J’ai adoré la performance de Lens, tant dans les intentions que dans la réalisation. Sur la première mi-temps, hormis la situation du penalty et Golovine qui part tout seul au but, je trouve qu’ils ont gagné leur bataille tactique. Pierre Sage a encore une fois très très bien bossé. Le rendu technique de cette équipe est de très haut niveau à l’échelle de la Ligue 1. […] Que dire de Lens ? Je trouve cette équipe hyper agréable à suivre. 25 points, ils sont premiers ex-aequo avec Marseille et ils méritent totalement. Il va falloir vraiment se méfier pour les concurrents car ça va être une équipe très sérieuse pour jouer les premiers rôles », a t-il analysé dans l'After Foot. De quoi donner quelques regrets aux supporters lyonnais, lesquels étaient déjà très frustrés de l'éviction injuste de Pierre Sage en janvier dernier.

Ligue 1

08 novembre 2025 à 21:05
Monaco
Balogun37'
1
4
Match terminé
Lens
Édouard21'Saïd40'Sangare45'Saïd60'
Chronologie
Composition
Statistiques
VAR
90
G. Ilenikhena
MonacoMonaco
Penalty manqué
90
A. Fati
MonacoMonaco
Carton jaune
90
D. Zakaria Lako Lado
MonacoMonaco
Remplacement
84
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
A. Thomasson
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276680_0047
Ligue 1

Lorient - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_276572_0088
FC Nantes

Nantes va marcher sur la Ligue 1, il l'assure

ICONSPORT_276185_0004
PSG

Désastreux au PSG, il ne regrette que Mbappé

edf le psg met la pression deschamps prefere en rire deschamps 53 398573
OL

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

Fil Info

14:07
Lorient - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Nantes va marcher sur la Ligue 1, il l'assure
13:30
Désastreux au PSG, il ne regrette que Mbappé
13:00
Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond
12:40
Le PSG refuse 50ME et secoue Kang-in Lee
12:20
OL : Endrick transféré définitivement ?
12:00
L'OM leader, Benatia punit les fautifs
11:47
Le groupe du PSG à Lyon avec un bizuth de 16 ans
11:37
L1 : Greenwood, Diop ou Panichelli, qui sera le joueur du mois d'octobre ?

Derniers commentaires

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

On est pas dupe il avait même conseillé à Lacazette de quitter Lyon

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

s'il a pas pris tolisso, c'est surement q'on a besoin de personne pour nettoyer la pelouse^^

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

il est mechant mr deschamps, ils sont mignons les joueurs de lyon!

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

et pourtant l'om est leader avant le match du psg....que dire de ce dernier alors, en suivant ta logique bien sur....

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

La Ligue 1 n'est pas plus arbitrée mal que les autres années et ça n'a pas empêché Monaco les années précédentes de finir en haut du classement ... il est difficile de croire que ça sera comme ça cette année au vu de leurs médiocres prestations. Donc NON la Ligue 1 n'est pas plus mal arbitrée c'est juste Monaco qui est plus mauvais et dieu c'est que cette Ligue voit son niveau niveler vers le bas quand on voit le nombre de défaites de l'OM (1er) après seulement quelques matchs c'est limite pathétique de médiocrité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading