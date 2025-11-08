ICONSPORT_276602_0193

L1 : Lens détruit violemment Monaco

Ligue 108 nov. , 23:02
parMehdi Lunay
0
12e journée de Ligue 1 :
Stade Louis-II
Monaco-Lens 1-4
Buts : Balogun (37e sp) pour Monaco ; Edouard (21e), Saïd (40e, 60e), Sangaré (45e+3) pour Lens
Exclusion : Balogun (45e) pour Monaco
Plus les semaines passent et plus Lens devient une menace sérieuse dans la course à l'Europe. Ce samedi soir, les Sang et Or passaient un test sérieux face à Monaco. Il était brillamment réussi avec un succès 4-1. Il est vrai que l'exclusion sévère de Balogun en fin de première période aidait beaucoup les Lensois. Ceux-ci profitaient aussi de la faible défense monégasque. Kehrer offrait le premier but sur une mauvaise relance et l'apathie monégasque était flagrante sur le troisième et le quatrième but artésien. Le seul but de l'ASM était un penalty généreusement accordé et transformé par Balogun avant son carton rouge.
Cette victoire permet à Lens de rejoindre l'OM en tête, les Phocéens sont leaders à la différence de buts. Avec une deuxième défaite de suite en L1, Monaco tombe à la 6e place derrière l'OL à la différence de buts.

Ligue 1

08 novembre 2025 à 21:05
Monaco
Balogun37'
1
4
Match terminé
Lens
Édouard21'Saïd40'Sangare45'Saïd60'
Chronologie
Composition
Statistiques
VAR
90
G. Ilenikhena
MonacoMonaco
Penalty manqué
90
A. Fati
MonacoMonaco
Carton jaune
90
D. Zakaria Lako Lado
MonacoMonaco
Remplacement
84
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
A. Thomasson
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

