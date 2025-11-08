L1 : Lens détruit violemment Monaco

12e journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II

Buts : Balogun (37e sp) pour Monaco ; Edouard (21e), Saïd (40e, 60e), Sangaré (45e+3) pour Lens

Exclusion : Balogun (45e) pour Monaco

Plus les semaines passent et plus Lens devient une menace sérieuse dans la course à l'Europe. Ce samedi soir, les Sang et Or passaient un test sérieux face à Monaco. Il était brillamment réussi avec un succès 4-1. Il est vrai que l'exclusion sévère de Balogun en fin de première période aidait beaucoup les Lensois. Ceux-ci profitaient aussi de la faible défense monégasque. Kehrer offrait le premier but sur une mauvaise relance et l'apathie monégasque était flagrante sur le troisième et le quatrième but artésien. Le seul but de l'ASM était un penalty généreusement accordé et transformé par Balogun avant son carton rouge.

Cette victoire permet à Lens de rejoindre l'OM en tête, les Phocéens sont leaders à la différence de buts. Avec une deuxième défaite de suite en L1, Monaco tombe à la 6e place derrière l'OL à la différence de buts.